„Nieodpowiedzialna” – szefowa MSZ Niemiec o decyzji Putina

Szefowa MSZ Niemiec skomentowała zapowiedź Władimira Putina o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie redukcji zbrojeń atomowych New START. Nazwała decyzję rosyjskiego prezydenta „nieodpowiedzialną”.

Szefowa niemieckiej dyplomacji przemawiała podczas sesji Rady Praw Człowieka ONZ w Genewie. Podkreśliła, że prezydent Rosji powinien zostać wezwany do powrotu do ustaleń traktatu. „Wspólnie wezwijmy prezydenta Putina do powrotu do New START i wznowienia dialogu w sprawie traktatu [redukcji zbrojeń atomowych] ze Stanami Zjednoczonymi” – oświadczyła, cytowana w poniedziałek przez Deutsche Welle.

„Jestem głęboko przekonana, że to leży w interesie nas wszystkich” – dodała.

Jej zdaniem „Rosja podważa architekturę kontroli zbrojeń, od której wszyscy jesteśmy zależni”.

Jak pisaliśmy, prezydent Rosji, Władimir Putin, wygłosił w ubiegły wtorek orędzie do narodu przed połączonymi izbami Dumy Państwowej i Rady Federacji, które nie odbyło się w zeszłym roku. Oświadczył m.in., że inwazja na Ukrainę uprzedziła atak sił ukraińskich w Donbasie, a następnie działania przeciw Krymowi. W czasie przemówienia odniósł się do relacji z NATO, które oskarżył o wspieranie planów ukraińskiego ataku na obiekty rosyjskich sił jądrowych.

W związku tym zapowiedział, że żadne inspekcje państw zachodnich nie zostaną dopuszczone do tych instalacji. Putin uznał to za kolejny przejaw dążenia Zachodu do „strategicznego porażenia” Rosji. Putin ogłosił, że jego państwo zawiesza swój udział w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych z 1991 r. Zapowiedział podtrzymanie parytetu nuklearnego z USA.

dw.com / Kresy.pl