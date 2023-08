Brytyjczycy przeszkolili prawie 1000 ukraińskich żołnierzy do operacji desantowych

Podczas szkolenia pod okiem brytyjskich komandosów, Ukraińcy nabyli doświadczenia w zakresie prowadzenia działań amfibijnych z użyciem małych łodzi, desantów na pontonach i szturmowania brzegów rzek.

Jak poinformowało brytyjskie ministerstwo obrony, blisko 1000 żołnierzy ukraińskiej piechoty morskiej ukończyło w Wielkiej Brytanii szkolenie wojskowe i teraz wracają na Ukrainę. Chodzi o wyspecjalizowaną grupę żołnierzy, przeznaczonych do realizacji zadań szczególnych.

Według podanych oficjalnie informacji, szkolenie trwało sześć miesięcy. W tym czasie, Ukraińcy nabyli doświadczenia w zakresie prowadzenia działań amfibijnych z użyciem małych łodzi, desantów na pontonach i szturmowania brzegów rzek – zarówno w dzień, jak i w nocy. W ramach szkolenia uczono ich tez m.in. używać kajaków wyposażonych w granatniki.

Ponadto, ukraińscy żołnierze byli szkoleni w zakresie obsługi lekkich granatników przeciwpancernych NLAW, rakietowych zestawów przeciwlotniczych Stinger, moździerzy czy dronów rozpoznawczych. Uczyli się też wysadzania przeszkód terenowych. Sprzęt używany w trakcie szkolenia jest taki sam, jak ten, który Wielka Brytania dostarcza na Ukrainę w ramach wsparcia wojskowego.

Commando skills for Ukraine’s Marines…#RoyalMarines have spent more than six months training nearly 1,000 Ukrainian Marines in the art of commando raiding and complex amphibious operations.

🇺🇦 #StandWithUkraine

Read more: https://t.co/owtZ4uhxKY pic.twitter.com/H86RcFrcI8

— Royal Marines (@RoyalMarines) August 11, 2023