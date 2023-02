Brak śladów uszkodzenia rosyjskiego A-50 na Białorusi. Opublikowano zdjęcia satelitarne [+FOTO]

Zdjęcia satelitarne nie wskazują, by rosyjski samolot wczesnego ostrzegania A-50 odniósł jakieś widoczne uszkodzenia w efekcie domniemanego ataku na lotnisko na Białorusi.

Jak pisaliśmy, w niedzielę organizacja BYPOL, która grupuje zbiegłych za granicę przedstawicieli białoruskich resortów siłowych podała, że rosyjski samolot A-50 został uszkodzony w wyniku ataków bezzałogowych statków powietrznych w bazie lotniczej w Maczuliszczach. Informowano o dwóch eksplozjach. Uszkodzenia miały dotyczyć przedniej i środkowej części samolotu, awioniki i anteny radaru. Według źródeł związanych z białoruską opozycją, rzekomy atak przeprowadzili białoruscy partyzanci. A-50 ma służyć siłom rosyjskim do koordynowania ataków rakietowych na Ukrainę.

We wtorek 28 lutego portal „The War Zone” serwisu „The Drive” opublikował zdjęcia satelitarne bazy Maczuliszcze, wykonane rankiem tego dnia. Jak podano, widać na nich, że samolot jest „wciąż w znacznym stopniu nietknięty”.

Początkowo portal pisał, że przypuszczalnie A-50 mógł zostać w jakimś stopniu uszkodzony, o czym mogłyby świadczyć szare zaciemnienia na części anteny radaru i prawego skrzydła. Zastrzeżono jednak, że równie dobrzy może to być efekt wizualny spowodowany śniegiem na poszyciu. Jednocześnie, w rejonie samolotu nie widać żadnych śladów większej aktywności.

Po bliższej analizie „The War Zone” powtórzył swoje wnioski o raku widocznych uszkodzeń, dodając, że niedaleko samolotu stało kilka dużych pojazdów. Brak też śladów zniszczeń czy uszkodzeń na samym lotnisku. Dodano, że potwierdzają to inne zdjęcia satelitarne od Maxar.

Here are updated images from @maxar without the pinkish colour pic.twitter.com/hRl4MIGZTH

„Nie oznacza to definitywnie, że samolot nie został uszkodzony w wyniku jakiegoś ataku, ale jeśli tak się stało, uszkodzenia są zbyt małe, aby można je było zobaczyć na dostępnych obecnie komercyjnych zdjęciach satelitarnych, co również stawia pod znakiem zapytania ich ogólną ostrość” – pisze „The War Zone”.

Dodajmy, że do podobnych wniosków doszedł ukraiński „Militarnyj Portal”. W jego ocenie, na kolejnych zdjęciach widać, jak szare zaciemnienia na talerzu radaru i skrzydłach zanikają. Prawdopodobnie to efekt parowania wilgoci z powierzchni kadłuba.

Compared to the earlier Feb 19th image (right) there does appear to be a difference in the colour of the wings. pic.twitter.com/KgTkMVLgyn

— Bellingcat (@bellingcat) February 28, 2023