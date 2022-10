Brytyjski wywiad: Rosja nie może produkować rakiet w tempie, w jakim są zużywane

Przemysł obronny Rosji prawdopodobnie nie jest w stanie produkować nowoczesnej amunicji w tempie, w jakim jest ona zużywana – podkreśla brytyjski resort obrony w niedzielnej aktualizacji wywiadowczej.

Brytyjski resort obrony przypomniał szacunki, wedle których w poniedziałek Rosjanie wystrzelili na Ukrainie ponad 80 pocisków manewrujących. Ministerstwo Obrony Ukrainy informowało, że ponad połowa pocisków została zestrzelona, lecz dziesiątki uderzyły w Kijów i inne zaludnione obszary, zabijając cywilów i uszkadzając infrastrukturę cywilną.

Jak zauważa brytyjski wywiad, rosyjski przemysł obronny prawdopodobnie nie jest w stanie produkować nowoczesnej amunicji w tempie, w jakim jest ona wydawana.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 16 October 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/cSR06lXKTG

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/UYBkbW8aYS

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 16, 2022