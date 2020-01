Boris Johnson podpisał ustawę o Brexicie

Ten podpis zwiastuje nowy rozdział w historii naszego narodu – tymi słowami brytyjski premier Boris Johnson skomentował podpisanie przez siebie historycznej ustawy wprowadzającej w życie umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, Withdrawal Agreement Act.

O podpisaniu umowy Withdrawal Agreement Act (WAB) brytyjski premier Boris Johnson poinformował w piątek pod wieczór na Twitterze.

„Dzisiaj podpisałem umowę o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z UE 31 stycznia, honorując demokratyczny wybór Brytyjczyków. Ten podpis zwiastuje nowy rozdział w historii naszego narodu – napisał premier Wielkiej Brytanii.

Today I have signed the Withdrawal Agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honouring the democratic mandate of the British people. This signature heralds a new chapter in our nation’s history. pic.twitter.com/IaGTeeL2is — Boris Johnson (@BorisJohnson) January 24, 2020

W czwartek wiceprzewodniczący Izby Gmin Nigel Evans poinformował, że tzw. Withdrawal Agreement Act został zatwierdzony przez królową, co jest ostatnim etapem ścieżki legislacyjnej w Wielkiej Brytanii. Wcześniej, w środę, Izba Gmin zdecydowaną większością głosów odrzuciła poprawki Izby Lordów do tego dokumentu. Jak pisaliśmy, dotyczyły one uprawnień sądów do uchylania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydawania obywatelom UE fizycznych dowodów prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii oraz prawa uchodźców do ściągnięcia swoich dzieci do Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji Izba Lordów zrezygnowała z dalszych starań o wprowadzenie poprawek. Projekt ustawy w obecnym kształcie rząd przedstawił tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

Umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE musi ratyfikować Parlament Europejski, co jest uważane za czystą formalność. Debata na ten temat jest zaplanowana w PE na 29 stycznia. Brexit nastąpi 31 stycznia o północy, w Wielkiej Brytanii będzie to godzina 23.

Od 1 lutego Wielka Brytania wejdzie w 11-miesięczny okres przejściowy, w którym będzie podlegać regułom jednolitego unijnego rynku, unii celnej i innym unijnym prawom oraz będzie płacić składki do unijnego budżetu. Jest to czas na wynegocjowanie umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE. Pełne wyjście Wielkiej Brytanii z UE nastąpi wraz z końcem roku. Do tego czasu, Zjednoczone Królestwo będzie w praktyce niegłosującym członkiem Unii Europejskiej, formalnie nie będą już jej członkiem, choć pozostając w ramach jednolitego unijnego rynku.

Pod względem formalno-prawnym, ustawa WAB daje prawnie obowiązującą moc politycznym uzgodnieniom zawartym w wynegocjowanej w połowie października zeszłego roku przez rząd Johnsona umowie z UE. Wyjaśnia ona m.in. zapisy protokołu w sprawie granicy między Irlandią Północną a Irlandią oraz precyzuje zakres jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości UE nad Wielką Brytanią.

Referendum ws. Brexitu odbyło się 23 czerwca 2016 roku, zarządził ówczesny lider Partii Konserwatywnej i premier David Cameron. Za wyjściem Wielkiej Brytanii z UE opowiedział się 51,89 proc. głosujących.

twitter.com / PAP / interia.pl / Kresy.pl