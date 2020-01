Brexit: czwarta porażka Johnsona w Izbie Lordów

Izba Lordów po trzech poniedziałkowych poprawkach we wtorek wprowadziła kolejną poprawkę do projektu ustawy wprowadzającej w życie porozumienie o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. Agencja Reutera nazywa to „czwartą porażką rządu” Borisa Johnsona w wyższej izbie brytyjskiego parlamentu.

We wtorek lordowie większością głosów 300 do 220 zatwierdzili tzw. poprawkę Dubsa przywracającą dzieciom uchodźców prawo do połączenia z rodzicami przebywającymi w Wielkiej Brytanii. Obiecała to jeszcze poprzedniczka Johnsona Theresa May, ale obecny rząd nie uwzględnił takiego prawa w ustawie o Brexicie, w skrócie zwanej WAB – Withdrawal Agreement Bill.

W poniedziałek Izba Lordów wprowadziła do WAB trzy inne poprawki, które gazeta Daily Mail nazywa „upokarzającymi” porażkami rządu. Pierwsza z nich zniosła uprawnienia sądów niższej instancji do uchylania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Druga z nich określiła, że sprawy o odstępstwie od orzecznictwa UE mają być kierowane do Sądu Najwyższego. Zgodnie z trzecią poprawką obywatele UE mają otrzymać po Brexicie fizyczny dowód prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii.

Oczekuje się, że Izba Lordów przyjmie cały projekt z poprawkami i ten w środę wróci do Izby Gmin. Konserwatyści dysponują większością zdolną do odrzucenia poprawek, co rząd już zapowiedział. Jeśli tak się stanie, projekt ponownie wróci do Izby Lordów w ramach procedury zwanej „ping-pongiem”. Brytyjska prasa jest zgodna, że jeśli rząd postawi na swoim, Izba Lordów będzie musiała ustąpić. The Express twierdzi jednak, że parlamentarny „ping-pong” może opóźnić Brexit zaplanowany na 31 stycznia br.

