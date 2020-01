Izba Gmin zatwierdziła ustawę o Brexicie

Posłowie brytyjskiej Izby Gmin zatwierdzili w czwartek ustawę, która pozwoli Wielkiej Brytanii na wyjście 31 stycznia br. z Unii Europejskiej w oparciu o umowę wynegocjowaną przez premiera Johnsona z Brukselą – podała agencja Reutera.

Za przyjęciem ustawy w skrócie zwanej WAB (Withdrawal Agreement Bill) zagłosowało 330 posłów, wszyscy z Partii Konserwatywnej. Przeciwnych było 231 posłów. Ustawa implementuje do brytyjskiego porządku prawnego umowę Brexicie wynegocjowaną w październiku ub. roku z Unią Europejską przez Borisa Johnsona.

Ustawa trafi teraz do Izby Lordów, która może wprowadzić do niej poprawki, jednak te mogą zostać odrzucone przez niższą izbę brytyjskiego parlamentu. Zdaniem Reutersa jest jeszcze wystarczająco dużo czasu, by ustawa przeszła cały proces legislacyjny i weszła w życie przed końcem stycznia. Jeśli tak się stanie, Wielka Brytania 31 stycznia formalnie przestanie być członkiem UE. W praktyce jednak pozostanie w UE do końca roku, ponieważ rozpocznie się okres przejściowy, w którym będzie podlegać regułom jednolitego unijnego rynku, unii celnej i innym unijnym prawom oraz będzie płacić składki do unijnego budżetu.

Okres przejściowy to czas na wynegocjowanie umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE. Johnson jest przekonany, że umowa może zostać wynegocjowana do końca roku, w co powątpiewa strona unijna argumentując, że negocjowanie takich umów zajmuje lata. W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że uzgodnienie wszystkiego do końca roku ​​jest „zasadniczo niemożliwe”. Wskazała jednak, że nawet jeśli nie uda się wynegocjować całej umowy na czas, najważniejsze i potencjalnie sporne sprawy można potraktować priorytetowo.

Jak pisaliśmy, zatwierdzona dzisiaj ustawa została przyjęta pod obrady Izby Gmin 20 grudnia 2019 roku.

Kresy.pl / Reuters / PAP