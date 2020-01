Królowa brytyjska podpisała ustawę o Brexicie

Ustawa wprowadzająca w życie umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej została w czwartek podpisana przez królową Elżbietę II. „Zrobiliśmy to” – powiedział premier Boris Johnson o Brexicie.

Jak pisze agencja AP, w czwartek wiceprzewodniczący Izby Gmin Nigel Evans poinformował, że tzw. Withdrawal Agreement Act został zatwierdzony przez królową, co jest ostatnim etapem ścieżki legislacyjnej w Wielkiej Brytanii. Wcześniej, w środę, Izba Gmin zdecydowaną większością głosów odrzuciła poprawki Izby Lordów do tego dokumentu. Jak pisaliśmy, dotyczyły one uprawnień sądów do uchylania orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wydawania obywatelom UE fizycznych dowodów prawa do pozostania w Wielkiej Brytanii oraz prawa uchodźców do ściągnięcia swoich dzieci do Wielkiej Brytanii. W tej sytuacji Izba Lordów zrezygnowała z dalszych starań o wprowadzenie poprawek.

„Czasami wydawało się, że nigdy nie przekroczymy linii mety Brexitu, ale zrobiliśmy to. Teraz możemy zostawić urazy i podziały z ostatnich trzech lat za sobą i skupić się na zapewnieniu świetlanej, ekscytującej przyszłości” – skomentował to premier Boris Johnson.

Teraz umowę o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE musi ratyfikować Parlament Europejski, co jest uważane za czystą formalność. Debata na ten temat jest zaplanowana w PE na 29 stycznia. Brexit nastąpi 31 stycznia o północy, w Wielkiej Brytanii będzie to godzina 23.

Od 1 lutego Wielka Brytania wejdzie w 11-miesięczny okres przejściowy, w którym będzie podlegać regułom jednolitego unijnego rynku, unii celnej i innym unijnym prawom oraz będzie płacić składki do unijnego budżetu. Jest to czas na wynegocjowanie umowy o wolnym handlu między Wielką Brytanią a UE. Pełne wyjście Wielkiej Brytanii z UE nastąpi wraz z końcem roku.

