Prezydent Ukrainy krytycznie o nieobecności Andrzeja Dudy na Światowym Forum Holokaustu

Przebywający na Światowym Forum Holokaustu w Izraelu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski skrytykował Andrzeja Dudę za to, że nie zdecydował się na uczestnictwo w tym przedsięwzięciu.

Ze względu na uczestnictwo w organizowanym przez środowiska żydowskie Forum Władimira Putina, który został zaproszony jako jeden z głównych mówców, prezydent Polski Andrzej Duda domagał się także możliwości zabrania głosu. Władze Polski założyły bowiem, że przywódca Rosji może kontynuować narrację zniesławiania Polski poprzez zniekształcanie roli Polaków w czasie drugiej wojny światowej. Ponieważ organizująca imprezę organizacja żydowska nie dała prezydentowi Polski szansy na przemówienie, zrezygnował on z uczestnictwa w Forum.

Do Jerozolimy przybył natomiast prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który opisał swoje uczestnictwo w Światowym Forum Holokaustu na swojej stronie na Facebooku. „Przyjechaliśmy do Izraela i dowiedzieliśmy się, że na Światowe Forum Holokaustu w związku z ogromnym zainteresowaniem tym wydarzeniem trudno jest dostać się tym, którzy przeżyli tę straszliwą tragedię” – wpis Zełenskiego cytuje portal wPolityce – „Zdecydowaliśmy, że przekażę moje miejsce i miejsca delegacji Ukrainy tym mężnym, unikalnym ludziom. Prasa donosi, że tak postąpili niektórzy członkowie izraelskiego rządu. Uważam, że jest to słuszna decyzja”.

Jak tłumaczył – „Na głównych uroczystościach powinni być ci, którzy najbardziej na to zasługują. Ci, którzy dokonali rzeczy niemożliwej: zachowali życie w czasach, gdy jego zachowanie było praktycznie niemożliwe”.

W czasie rozmowy Zełenskiego z dziennikarzem gazety „Times of Israel” poruszono kwestię nieobecności prezydenta Polski. Gdy izraelski dziennikarz wspomniał o tym, Zełenski odpowiedział – „Najważniejszą rzeczą dla każdego kraju jest czczenie pamięci swoich ofiar Holokaustu. To jest bardzo ważne, by pojechać, bez względu na to czy przemawiamy, czy nie […] Dla mnie osobiście to nie jest ważne, czy będę przemawiał”.

Prezydent Ukrainy pojechał na Światowe Forum Holokaustu w przeciwieństwie do prezydenta Litwy, który zrezygnował z przyjazdu.

