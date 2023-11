Bloomberg: brak pomocy wojskowej może przymusić Ukrainę do negocjacji z Rosją

Walka Ukrainy o broń i uwagę na forum międzynarodowym daje Putinowi szansę – pisze Bloomberg. Szczególnie przywódcy krajów Europy Wschodniej obawiają się, że brak odpowiedniego wsparcia wojskowego przymusi Ukrainę do negocjacji, a w najgorszym przypadku doprowadzi do przełamania ukraińskiej obrony.

Jak pisze agencja Bloomberg, w ciągu ostatniego roku linia frontu na Ukrainie prawie się nie zmieniła. Z kolei sojusznicy Kijowa z Europy zaczęli mieć problemy z dostawami amunicji, a USA wykazują polityczne zmęczenie trwającą już prawie dwa lata pełnoskalową wojną.

„W miarę jak pogłębia się wojna w Strefie Gazy, niektórzy w USA i UE pytają, czy mogą dalej finansować to, co czołowy ukraiński generał określił mianem sytuacji patowej” – pisze Bloomberg.

Jak czytamy w artykule, to wszystko może dać szansę prezydentowi Rosji, Władimirowi Putinowi. W szczególności brak pomocy wojskowej może zmusić Ukrainę do przystania na negocjacje pokojowe, ze słabej pozycji. W gorszym wariancie, rosyjska armia może nawet przebić się przez ukraińską obronę, a wtedy Kreml nie będzie miał w ogóle powodu do negocjowania.

Takie prognozy, jak zaznacza Bloomberg, są szczególnie niepokojące dla przywódców krajów Europy Wschodniej. Są przekonani, że w przypadku zwycięstwa nad Ukrainą Moskwa się na niej nie zatrzyma. Jednocześnie, część państw zachodnich nie rozumie takiego stanowiska i nie widzi takiego niebezpieczeństwa.

W tym kontekście przywołano wypowiedzi premier Estonii, Kai Kallas oraz szefa litewskiej dyplomacji, Gabrieliusa Landsbergisa. Zdaniem Kallas, część sojuszników nie dość poważnie traktuje kwestie obronności. Z kolei Landsbergis uważa, że zbyt powolne dostawy broni mogą sprawić, że Ukraina zostanie zmuszona do negocjowania z Rosją. Wyraża zaniepokojenie z tego, że do ukraińskich żołnierzy nie docierają nowe czołgi i systemy rakietowe, a nawet amunicja. Stąd, europejscy sojusznicy Kijowa liczą na to, że amerykański Kongres szybko zgodzi się zatwierdzić nowe środki na wsparcie zbrojne dla Ukrainy, w wysokości kilkudziesięciu miliardów dolarów.

Bloomberg zaznacza też, że USA są coraz bardziej zaabsorbowane wojną izraelsko-palestyńską w Strefie Gazy. Będzie to wymagało przekazywania Izraelowi amunicji, która tym samym nie trafi na Ukrainę.

W rozmowie z agencją informacyjną niewymieniony z nazwiska unijny dyplomata wyraził obawę, że brak stałej pomocy dla Ukrainy w obszarze uzbrojenia da Putinowi przewagę. Z kolei prezydent Łotwy, Edgars Rinkēvičs zaznaczył, że ugody z Rosją nie są alternatywą, zaś zawieszenie broni może tylko wzmocnić Moskwę.

„Po prostu powinniśmy dalej pracować nad bardziej długoterminowym lub strukturalnym systemem wsparcia dla Ukrainy, rozumiejąc, że Rosja również mobilizuje swoją gospodarkę, swoje siły i jest gotowa na długoterminowe wysiłki” – uważa.

Bloomberg / Unian / Kresy.pl