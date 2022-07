Siły rosyjskie wkroczyły do Łysyczańska. Ukraińcy utracili miasto? [+VIDEO/+FOTO]

Według nowych informacji, siły rosyjskie i ługańscy separatyści wkroczyli do Łysyczańska i prawdopodobnie zdobyli to miasto. Wskazują na to także doniesienia i komunikaty ze strony ukraińskiej.

W sobotę po południu w rosyjskich mediach pojawiły się doniesienia o zdobyciu Łysyczańska przez siły rosyjsko-separatystyczne. Wcześniej, czeczeński przywódca Ramzan Kadyrow ogłosił, że miasto zostało całkowicie otoczone, a wkrótce rozpocznie się wielka ofensywa. Wcześniej strona rosyjska podawała, że w rejonie Łysyczańska jest ponad 2 tys. żołnierzy ukraińskiej obrony terytorialnej, a także pewna liczba ochotników z zagranicy.

„Pułapka zamknięta (…). Wróg nie ma gdzie uciec, bo wszystkie drogi do i z miasta są zablokowane” – twierdził Kadyrow.

Wówczas strona ukraińska zaprzeczała tym twierdzeniom. Rzecznik ukraińskiej gwardii narodowej przyznał, że „w pobliżu miasta toczą się zaciekłe walki”, ale nie jest ono otoczone i pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich.

Parę godzin później rosyjskie media podały, że oddziały rosyjsko-separatystyczne wkroczyły do Łysyczańska i miast zostało zajęte. Kadyrow zamieścił wpis na Telegramie, w którym napisał: „Lisiczańsk jest nasz. Nasze siły dotarły do centrum miasta”. Jego doradca dodał, że miasto jest już całkowicie kontrolowane i trwa jego „oczyszczanie”.

„Oddział specjalny Achmat i 2. Korpus Armijny Ludowej Milicji ŁRL wkroczyły do centrum Lisiczańska. W mieście trwa operacja oczyszczania. Ono jest całkowicie otoczone, w pełni je kontrolujemy” – twierdził Apty Ałaudinow.

Również przedstawiciele separatystycznych władz tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej oświadczyli, że ich siły wkroczyły do Łysyczańska i są w okolicach stadionu-boiska Szachtar.

Ponadto, rosyjskie media i kanały na Telegramie zaczęły zamieszczać nagrania i fotografie wojsk rosyjskich w Łysyczańsku.

W tym czasie, część ukraińskich i proukraińskich kanałów nieoficjalnie przyznało, że Łysyczańsk najprawdopodobniej został stracony.

Lysychans’k has fallen according to information.

The city is likely full encircled now.

Several geo located footage shows Russians in the centre, and closed sources talk about a orc capture.

— WarMonitor🇺🇦 (@WarMonitor3) July 2, 2022