Bild: Kopalnia Turów zagraża niemieckiemu miastu

Polska kopalnia odkrywkowa Turów wciąż funkcjonuje. Niecałe 3 kilometry od granicy – pisze w niedzielę Bild. Aby dostać się do coraz głębszych warstw, poziom wód gruntowych został już obniżony o około 100 metrów, co prowadzi do uszkodzeń budynków w niemieckim mieście Zittau. Kopalnia ma także powodować wstrząsy górnicze gruntu pod miastem.

Kiedy wypompowuje się wodę, ziemia również zapada się, ponieważ woda nadaje jej pewną wyporność. Na granicy z Niemcami zauważyliśmy już osiadanie o około 1 metr – Bild cytuje geologa dr. Ralfa Kruppa. Jego zdaniem może to powodować uszkodzenia budynków w miasteczku Zittau. Kopalnia ma także powodować wstrząsy górnicze gruntu pod miastem.

Według Saksońskiego Urzędu Górniczego poziom gleby w mieście obniżył się przez ostatnie 20 lat nawet o 14 centymetrów.

Niemieckie medium przywołuje relacje mieszkańców Zittau, którzy skarżą się na pęknięcia w budynkach. Ich zdaniem są one spowodowane funkcjonowaniem kopalni. „Drzwi do kotłowni już się nie otwierają, to mnie zdziwiło. Wtedy zobaczyłem, że zawaliła się cała ściana – prawdopodobnie z powodu kopalni odkrywkowej” – Bild cytuje jednego z rozmówców.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Polsce zamknąć kopalnię Turów oraz określił karę pieniężną w wysokości 0,5 mln euro dziennie w okresie, w którym Polska nie zaprzestanie eksploatacji złoża.

Orzeczenie TSUE było odpowiedzią na skargę Czech.

Czesi oskarżają kopalnię o wywoływanie szkód ekologicznych, w tym także obniżenia poziomu wód gruntowych po ich stronie granicy. Dwustronne rozmowy nie przyniosły skutku i Praga wniosła skargę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

bild.de / Kresy.pl