Biden: G7 ogłosi zakaz importu złota z Rosji

Prezydent USA Joe Biden wraz z innymi światowymi przywódcami ogłosi zakaz importu złota z Rosji podczas szczytu G7 w Bawarii w Niemczech, który rozpoczął się w niedzielę.

Biden zauważył, że Stany Zjednoczone już wprowadziły bezprecedensowe środki przeciwko Putinowi, aby uniemożliwić Rosji otrzymanie środków na finansowanie wojny na Ukrainie.

„Wspólnie z G7 wprowadzimy zakaz importu rosyjskiego złota, głównego eksportu, który przynosi Rosji dziesiątki miliardów dolarów” – napisał.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine.

Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia.

— President Biden (@POTUS) June 26, 2022