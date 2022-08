WaPo: Rosja marnuje drogie rakiety na niszczenie atrap wyrzutni HIMARS

Rosyjska armia miała stracić na Ukrainie co najmniej 10 rakiet Kalibr uderzając nimi w drewniane makiety wyrzutni HIMARS – twierdzi Washington Post.

Washington Post napisał we wtorek, powołując się na źródła we władzach USA i Ukrainy, że w trakcie walk na Ukrainie Rosjanie dają nabierać się na drewniane atrapy wyrzutni HIMARS i atakują je drogimi pociskami manewrującymi. Może to wyjaśniać, dlaczego rosyjska armia twierdzi, że ma na koncie zniszczone wyrzutnie HIMARS, podczas gdy Ukraińcy i Amerykanie zaprzeczają temu.

Atrapy są wykonane z drewna, ale wyglądają jak zaawansowane amerykańskie wyrzutnie, które trafiły na stan ukraińskiej armii. W lipcu minister obrony Rosji Siergiej Szojgu uznał niszczenie HIMARS-ów za priorytet rosyjskiej armii. To sprawia, że gdy rosyjskie drony rozpoznawcze wykryją obiekt podobny do wyrzutni HIMARS, natychmiast staje się on celem pocisków manewrujących wystrzelanych z akwenu Morza Czarnego.

Wysoki rangą ukraiński urzędnik powiedział WaPo, że w pierwszych tygodniach używania HIMARS-ów przez Ukrainę Rosja zmarnowała co najmniej 10 pocisków manewrujących Kalibr na rażenie atrap.

W rezultacie Ukraina ma zamiar wyprodukować więcej takich wabików.

Zdaniem WaPo niszczeniem fałszywych celów można wytłumaczyć sprzeczność między rosyjskim a ukraińskim rachunkiem strat. Podczas gdy Rosja twierdzi, że zniszczyła niektóre systemy HIMARS, Ukraińcy i Amerykanie zapewniają, że wszystkie wyrzutnie dostarczone na Ukrainę są sprawne.

Władze w Kijowie dostały od państw zachodnich 16 systemów rakietowych HIMARS. Na początku sierpnia br. jeden z doradców w Biurze Prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz powiedział, że dzięki systemom HIMARS Ukraina w ciągu zaledwie dwóch tygodni zniszczyła ponad 50 rosyjskich magazynów z amunicją i sprzętem wojskowym.

