Władze Bułgarii otwierają bramy koszar szerzej

Zgromadzenie Narodowe Bułgarii uchwaliło nowe prawo o obronie narodowej, które ma powiększyć szeregi sił zbrojnych.

Agencja informacyjna Novinite podkreśla, że w bułgarskiej armii na zapełnienie oczekuje już 5 tys. wakatów. W związku z tym władze szukają sposobu na przyciągnięcie do wojska większej liczby obywateli. Dlatego w nowej ustawie, które agencja poinformowała w czwartek, zapisano nowe możliwości służby ochotniczej.

Armia będzie obecnie przyjmować na służbę jako szeregowych obywateli do 40 lat o ile będą oni wykazywali się określonymi parametrami zdrowia fizycznego i psychicznego. Służba ma mieć charakter podobny do dawnej obligatoryjnej służby z poboru tyle, że obejmować będzie osoby o szerokim przekroju wiekowym i trwać przez sześć miesięcy. W tym okresie wcielenie odbiorą niezbędne szkolenie, będąc jednocześnie objętymi ubezpieczeniem zdrowotnym i społecznym. Do tej pory można było na ochotnika przechodzić jedynie miesięczne szkolenie.

Nabór ochotników będzie przeprowadzany dwukrotnie w ciągu roku. Po odbytej służbie będą oni przenoszeni do rezerwy. W ten sposób szeregi armii zostaną nieznacznie powiększone, a dodatkowo sukcesywnie zwiększana będzie proporcja obywateli posiadających przeszkolenie wojskowe, która do tej pory zmniejszała się od czasu zniesienia w Bułgarii obowiązkowej służby wojskowej w 2006 r. W tym ostatnim celu do szkół średnich wróci też przedmiot przysposobienie obronne. Kurs ma obejmować 10 godzin.

Opozycyjna Bułgarska Partia Socjalistyczna (BSP) już skrytykowała nową ustawę twierdząc, że do służby w armii zachęcać trzeba poprzez tworzenie lepszej perspektywy zawodowej i materialnej dla potencjalnych żołnierzy.

novinite.com/kresy.pl