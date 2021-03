Australia: Cyberatak na stację telewizyjną. Możliwe działania przestępcze lub aktywność obcego państwa

W niedzielę doszło do cyberataku na jedną z najbardziej popularnych australijskich stacji telewizyjnych. Nine Network stała się ofiarą ataku hakerskiego, który przerwał emisję. Stacja przekazała, że zaatakowane zostały także jej strony internetowe. Nine Network zaznacza, że sprawa jest badana, a pod uwagę brane są działania przestępcze lub aktywność podmiotów innego państwa.

Atak cybernetyczny na nasze systemy zakłócił dziś transmisje na żywo, jednak wdrożyliśmy procesy, które zapewniają nam wznowienie naszego normalnego harmonogramu transmisji – napisała stacja w niedzielę rano (czasu polskiego) na Twitterze.

A cyber-attack on our systems has disrupted live broadcasts today however, we have put processes in place to ensure we’re able to resume our normal broadcast schedule.

See the full story in tonight’s @9NewsAUS at 6.00pm. pic.twitter.com/N03bO33U3E

