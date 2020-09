Dane 7,6 mln amerykańskich wyborców pojawiły się na witrynie używanej przez rosyjskich hakerów

Na jednej z witryn hakerskich w rosyjskim internecie pojawiły się dane 7,6 mln amerykańskich wyborców.

W rosyjskim internecie na jednej z używanych przez hakerów platform, pojawiły się bazy danych 7,6 mln wyborców ze stanu Michigan oraz milionów mieszkańców innych stanów USA – poinformował we wtorek dziennik „Kommiersant”. Dostęp do danych oferowany jest bezpłatnie.

Pliki na platformie hakerskiej zostały wystawione przez użytkownika o nicku Gorka9. Zawierają one dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, adres, numer identyfikacji wyborcy.

„Kommiersant” pisze, że dane były aktualne na marzec 2020 roku. Hakerzy mają zaś do nich dostęp od końca roku 2019. Zdaniem dziennika, użytkownik Gorka9 wyspecjalizował się we włamaniach do amerykańskich baz danych oraz sprzedawaniu ich.

Na platformie udostępnione są również dane wyborców ze stanów Connecticut, Arkansas, Floryda i Karolina Północna. Czytamy, że ten sam haker opublikował w internecie dane 62 tysięcy pacjentów nowojorskiego szpitala chirurgicznego.

Andriej Arsentjew, przedstawiciel firmy InfoWatch, która zajmuje się bezpieczeństwem informatycznym, powiedział w rozmowie z „Kommiersantem”, że bazy tego rodzaju stanowią przede wszystkim cenną informację dla przestępców, ponieważ zawierają wszystkie podstawowe dane osobowe.

Ekspert dodał, że tego rodzaju wycieki danych osobowych mogą zostać wykorzystane także do celów politycznych, np. w celu badania preferencji wyborców, skłaniania ich do tego lub innego wyboru lub nawet do protestów.

„Dane są często narażone na szwank z powodu nieprawidłowej konfiguracji serwerów w chmurze lub nieprawidłowych ustawień aplikacji” – podkreślił Arsentjew.

Anastazja Fiedorowa, specjalistka z zakresu bezpieczeństwa informatycznego, zwróciła uwagę, że wyciek danych pojawił się na krótko przed wyborami prezydenckimi w USA, które są zaplanowane na 3 listopada bieżącego roku.

