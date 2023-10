Antyizraelskie protesty w krajach muzułmańskich po masakrze w szpitalu w Gazie [+VIDEO]

Po eksplozji w szpitalu w Gazie, gdzie zginęło ponad pół tysiąca osób, przypuszczalnie w wyniku izraelskiego ataku, w różnych krajach muzułmańskich ludzie wyszli na ulice.

W reakcji na informacje o tragedii w szpitalu w Gazie, gdzie w wyniku eksplozji zginęły setki ludzi, w różnych krajach muzułmańskich doszło do antyizraelskich protestów. Palestyńczycy oskarżyli Izrael o zaatakowanie szpitala.

W Bejrucie w Libanie kilkuset protestujących, z których część niosła palestyńskie flagi, ruszyło pod ambasadę USA. Policja użyła gazu łzawiącego, żeby rozproszyć tłum. Inni zebrali się pod ambasadą Francji.

W Jordanii demonstranci próbowali przeprowadzić szturm na ambasadę Izraela a Ammanie. Zostali jednak powstrzymani wcześniej na punkcie kontrolnym, około 200 metrów od ambasady. Doszło do starć z policją. Jordańskie służby zaprzeczają doniesieniom, że protestujący zdołali podejść pod izraelską placówkę dyplomatyczną. Rzekomo zatrzymano kilkadziesiąt osób. W sieci pojawiły się nagrania, mające przedstawiać incydent. Według niektórych z nich, coś zdołano podpalić.

⚡️Demonstrations near the Israeli embassy in Amman, Jordan pic.twitter.com/eOAEww8015

#BREAKING | Scenes of the vicinity of the Israeli embassy in #Amman , #Jordan , where dozens of Jordanians are breaking into the embassy in protest against the Israeli crimes in #Gaza . pic.twitter.com/pUIXcfMmX9

2) In Jordan 🇯🇴, protestors have surrounded the Israeli Embassy and set it on fire. pic.twitter.com/u4ipbr73KE

Ponadto, demonstrowano również w Iranie, Tunezji, a także w Turcji – w Istambule (w budynek konsulatu strzelano fajerwerkami) i w Ankarze, jak również w Jemenie.

6) Large numbers of Lebanese protestors are marching through Beirut 🇱🇧 as we speak. pic.twitter.com/RHcN9aZcL5

[Video Thread] In response to the Israeli attack on the Al-Ahli Baptist Hospital in Gaza earlier today, huge, spontaneous demonstrations have broken out across the Middle East tonight.

Let’s go through them:

1) In Iran 🇮🇷, crowds have gathered in Palestine Square. pic.twitter.com/V5i1rZr8yq

