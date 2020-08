Iran wystrzeli dwie kolejne satelity używając wyłącznie krajowych środków produkcji

Irański minister obrony, generał brygady Amir Hatami, ogłosił w niedzielę, że kraj wyśle ​​w przestrzeń kosmiczną satelity na swoich dwóch rodzimych rakietach o nazwach Simorq (Feniks) i Zol Janah – poinformowała irańska agencja prasowa FARS.

„Islamska Republika Iranu ma stały plan rozwoju swojego programu kosmicznego, przeszła już kilka etapów i ma przed sobą kilka etapów. Kraj potrzebuje cięższych ładunków, przekraczających 100 kg, które mają być przewożone w kosmos na coraz wyższe orbity”. – powiedział generał Hatami dziennikarzom w Teheranie.

Zaznaczył, że satelita Feniks jest nadal w fazie badań i liczy na sukces podczas kolejnego startu. Generał Hatami wyjaśnił, że satelita Zol Janah jest podobna do Feniksa pod względem formy i wielkości, ale ma silnik na paliwo stałe i może być wystrzelona z mobilnej wyrzutni.

„Myślę, że w tym roku będziemy mieć oba te nośniki satelitarne” – przekonywał, dodając, że satelita Qassed, opracowana przez Siły Lotnicze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC), będzie używana do mniejszych ładunków.

„Mamy satelitę Sarir dla ładunków ważących od 300 kg do 1000 kg i oczywiście będziemy mieć satelity Soroush-1 i Soroush-2 na orbity na większych wysokościach” – powiedział generał Hatami.

Irański minister komunikacji i technologii informacyjnych Mohammad Javad Azari Jahromi ogłosił w czerwcu, że liczba wyprodukowanych w tym kraju satelitów wzrośnie do 18 do końca bieżącego irańskiego roku (19 marca 2021).

„Iran wykonał 3 satelity do 2013 roku, liczba ta wzrosła do 7 w 2017 roku, 15 w 2020 roku, a jeśli Bóg pozwoli, do końca tego roku będziemy mieli 18 domowych satelitów” – powiedział Azari Jahromi, zwracając się do parlamentarzystów w Teheranie.

Również w czerwcu szef Irańskiej Agencji Kosmicznej (ISA) Morteza Barari ogłosił na plan Iranu dotyczący lotów wysokiej jakości satelitów na wysokości 1000 km nad Ziemią. „Za dwa lata osiągniemy orbitę 2000 km, a naszym następnym krokiem będzie osiągnięcie orbity 36 000 km” – powiedział Barari.

Dodał, że Iran nie jest zależny od żadnego obcego kraju w kwestii rozwoju programu kosmicznego. „Na szczęście dzisiaj jesteśmy samowystarczalni w projektowaniu i budowie satelitów, platform, nośników satelitarnych, stacji kontrolno-naprowadzających, naziemnych stacji gromadzenia danych i całego cyklu tej technologii opierając się na możliwościach irańskich naukowców i specjalistów” – przekonywał Barari.

