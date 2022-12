Amerykańskie firmy zbrojeniowe prowadzą rozmowy w sprawie sprzedaży śmigłowców i dronów do Wietnamu

Amerykańskie firmy zbrojeniowe dyskutowały o dostawie sprzętu wojskowego do Wietnamu – przekazała agencja Reuters. „Kraj może zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiej broni”.

Jak poinformowała w czwartek agencja prasowa Reuters, amerykańskie firmy zbrojeniowe dyskutowały z najwyższymi urzędnikami rządowymi o dostawie sprzętu wojskowego do Wietnamu w rozmowach. „Kraj może zmniejszyć swoją zależność od rosyjskiej broni” – przekonuje agencja.

Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Textron i IM Systems Group spotkali się z urzędnikami na marginesie pierwszych w kraju targów broni na dużą skalę w zeszłym tygodniu.

Zobacz też: Wietnam nie chcę już polegać wyłącznie na uzbrojeniu z Rosji

Źródło, które było obecne w rozmowach na temat broni, powiedziało, że uczestniczyły w nich Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego i Ministerstwo Obrony Narodowej Wietnamu.

Wstępne rozmowy, które mogą nie doprowadzić do żadnych umów, pojawiają się, gdy kraj Azji Południowo-Wschodniej szuka nowych dostawców, a konflikt ukraiński nadwyręża możliwości Rosji, głównego partnera wojskowego Wietnamu od dziesięcioleci. Wojna, którą Moskwa nazywa „operacją specjalną”, doprowadziła również do nałożenia surowych sankcji na Rosję.

„To oznacza początek większego otwarcia się Armii Ludowej Wietnamu na broń amerykańską i gotowość do głębszego zaangażowania się” – twierdzi Nguyen The Phuong, ekspert wojskowy i badacz z University of New South Walia.

Osoba, która uczestniczyła w spotkaniach, powiedziała, że firmy oferowały szereg sprzętu wojskowego i prowadziły „obiecujące” dyskusje na temat sprzętu nieśmiercionośnego, w tym helikopterów dla bezpieczeństwa wewnętrznego, a także dronów, radarów i innych systemów do obserwacji powietrza i morza.

Ministerstwo obrony i spraw zagranicznych Wietnamu nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Druga osoba zaznajomiona ze sprawą powiedziała, że rozmowy na temat dronów i helikopterów rozpoczęły się przed targami broni i obejmowały więcej broni. Lockheed Martin, który prezentował na imprezie myśliwce i wojskowe samoloty transportowe, odmówił komentarza.

Rzecznik Boeinga skierował pytania do ministerstwa obrony Wietnamu. Raytheon, Textron i IM Systems Group nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

„Dyskusje pokazują rosnące wysiłki Stanów Zjednoczonych, by zdobyć wpływy w Hanoi, prawie pół wieku po zakończeniu wojny w Wietnamie. Od czasu zniesienia embarga na broń w 2016 roku amerykański eksport obronny do Wietnamu ogranicza się do statków straży przybrzeżnej i samolotów szkoleniowych, podczas gdy Rosja dostarcza około 80% arsenału tego kraju” – czytamy.

Ambasada USA w Hanoi odmówiła komentarza, ale ambasador Marc Knapper powiedział, że Stany Zjednoczone są gotowe do omówienia każdego sprzętu wojskowego, który Wietnam mógłby chcieć nabyć.

Armia USA dostarczyła już dwa stosunkowo małe kutry morskie i przekazała dwa samoloty szkolno-treningowe T-6 Texan, z których kolejnych 10 zostanie wysłanych do 2027 r. Zadeklarowała również drony rozpoznawcze Boeing ScanEagle, które nie zostały jeszcze dostarczone.

Źródła i analitycy twierdzą, że Wietnam rozważa również umowy z dostawcami z Izraela, Indii oraz krajów Europy i Azji Północno-Wschodniej. W ostatniej dekadzie Izrael był drugim co do wielkości sprzedawcą broni do Wietnamu po Rosji.

Kresy.pl/Reuters