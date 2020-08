Akcja antyterrorystyczna w Nazraniu w Rosji [+Video]

Funkcjonariusze organów ścigania w rosyjskiej republice Inguszetii zlikwidowali dwóch bojowników przygotowujących się do zamachów terrorystycznych, a jednego zatrzymali – poinformowało centrum informacyjne Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego, przekazał w piątek Tass.

Jak poinformowała agencja prasowa Tass w piątek, rosyjscy funkcjonariusze zlikwidowali w Nazraniu dwóch bojowników, którzy byli w trakcie przygotowywania ataku terrorystycznego, jednego podejrzanego udało się ująć.

„Podczas operacji antyterrorystycznej w Nazraniu w regionie Inguszetii, dwóch bojowników zostało zneutralizowanych, a jednego zatrzymano. Ustalono ich tożsamość. Według dostępnych informacji zamierzali popełnić na terenie republiki szereg przestępstw terrorystycznych – poinformował Narodowy Komitet Antyterrorystyczny.

Komisja wyjaśniła, że ​​w czwartek agencje bezpieczeństwa otrzymały informację o obecności uzbrojonych ludzi w prywatnych domach w Nazraniu i w powiecie Malgobek. Szef republikańskiego oddziału Federalnej Służby Bezpieczeństwa podjął decyzję o przeprowadzeniu operacji antyterrorystycznej i wprowadzeniu odpowiedniego reżimu prawnego.

W środku nocy na jednej z ulic miało dojść do strzelaniny. Osiedle zostało otoczone przez policję, a ulice zablokowane w celu uniemożliwienia ucieczki bojownikom.

Kierownictwo miejscowych struktur bezpieczeństwa ogłosiło o godz. 22:25 czasu miejscowego rozpoczęcie akcji antyterrorystycznej, która „miała na celu uniemożliwienie dalszych aktów terroru i działalności przestępczej w Nazraniu”. Nie było ofiar wśród funkcjonariuszy organów ścigania ani wśród cywilów – podała agencja.

#BREAKING : #Russian Security Forces introduced a counter-terrorist operation near #Nazran city of #Ingushetia the night before, they offered to surrender, but terrorists opened fire, in response two terrorists were neutralized, one was detained. pic.twitter.com/EF4ADKH5Fu

