ABW zatrzymała obywatela Rosji z Kaukazu podejrzanego o terroryzm i współpracę z dżihadystami

Wiceminister edukacji Joanna Mucha poinformowała we wtorek, że dzieci z Ukrainy, które przyjechały do Polski po wybuchu wojny, będą miały obowiązek chodzenia do polskiej szkoły. Podkreśliła, że w Polsce może przebywać obecnie nawet 100 tys. dzieci, które uczą się online w ukraińskiej szkole. Nie jest też znana liczba dzieci z Ukrainy, które nie chodzą do żadnej szkoły – ani polskiej ani ukraińskiej. "Dzieci ukraińskie nie mogą być pozbawione edukacji, a niestety dzisiaj mamy z taką sytuacją do czynienia" - oświadczyła Mucha.

"Patrzymy po peselach, ale nie wiemy, ile tych dzieci wciąż przebywa w Polsce, ile wróciło na Ukrainę a ile pojechało jeszcze dalej na Zachód. Sądzimy, że po tych zmianach, do szkół trafi dodatkowo do 60 tys. ukraińskich uczniów" - powiedziała Mucha.