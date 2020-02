66 zł za 150 km – od marca drożeją przejazdy na autostradzie A2

Od 2 marca br. przejazd samochodem osobowym wszystkimi płatnymi odcinkami autostrady A2 między Nowym Tomyślem a Koninem, liczącymi łącznie 150 km długości, będzie kosztować 66 zł.

O zmianie stawki za przejazd wszystkich kategorii pojazdów poinformowała spółka Autostrada Wielkopolska. We wtorek w rozmowie z PAP potwierdził to jej przedstawiciel, Robert Stankiewicz.

Od godz. 6:00 rano dnia 2 marca br. przejazd pojazdów kategorii 1 (pojazdy o dwóch osiach i motocykle) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem będzie kosztować 22 zł brutto, czyli o 2 zł więcej niż obecnie. Analogicznie wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami), wynosząca obecnie 31 zł. To oznacza, że za przejazd przez wszystkie te odcinki posiadacze pojazdów kat. 1 zapłacą 66 zł, a kat. 2 – 99 zł.

Ponadto, do 50 zł wzrośnie opłata dla pojazdów kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami). To drożej o 3 zł. Z kolei opłata dla pojazdów kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) wzrośnie z 73 zł do 77 zł. Najbardziej wzrosną stawki opłat dla pojazdów kategorii 5 (pojazdy nienormatywne) – z 200 do 220 zł.

Poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych wprowadzona została w styczniu 2019 roku, natomiast podwyżka opłat dla kierowców aut osobowych nastąpiła rok wcześniej.

Jak pisaliśmy, według ubiegłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli, prywatni koncesjonariusze autostrad w Polsce zawyżają opłaty za przejazd, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz Ministerstwo Infrastruktury nie korzystają ze wszystkich możliwości weryfikowania ciążących na nich obowiązków. Jak wykazano, przejazd autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice jest jednym z najdroższych w Polsce. Ponadto, państwo polskie nie interweniuje, a zarządca drogi zbiera wielomilionowe profity.

PAP / wgospodarce.pl / Kresy.pl