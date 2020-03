66 zł za 150 km. Od wczoraj przejazd autostradą A2 jest jeszcze droższy

Przejazd płatnymi odcinkami autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin kosztuje od poniedziałku 66 zł. Stawki za przejazd 150-kilometrowym odcinkiem autostrady uległy zmianie w poniedziałek o godzinie 6 rano. O planach podwyższenia opłat informowaliśmy w lutym.

Jak poinformowała Państwowa Agencja Prasowa (PAP), płata za przejazd każdym z odcinków dla pojazdów osobowych i motocykli wzrośnie z 20 do 22 złotych. Bez zmian pozostaną natomiast koszty przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.

Spółka Autostrada Wielkopolska poinformowała także, że od poniedziałku przejazd pojazdów pierwszej kategorii (motocykle i pojazdy osobowe o dwóch osiach) każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady między Nowym Tomyślem a Koninem kosztuje 22 zł brutto (wcześniej 20 zł). Opłata dla pojazdów kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) wynosi 33 zł – wcześniej było to 31 zł.

Opłata dla pojazdów kategorii trzeciej (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) wzrosła z 47 zł do 50 zł. Do 77 zł wzrosła opłata dla pojazdów czwartej kategorii (pojazdy samochodowe o więcej niż trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami), wcześniej wynosiła 73 zł. Z 200 do 220 zł wzrosły także opłaty dla pojazdów kategorii piątej (pojazdy nienormatywne).

Jak informuje PAP, Robert Stankiewicz ze spółki Autostrada Wielkopolska stwierdził, że nowy cennik „odzwierciedla realne koszty utrzymania autostrady, wynikające z realizacji niezbędnych inwestycji poprawiających komfort i bezpieczeństwo podróżnych, obsługi kredytów, a także z powodu mocno rosnącej inflacji”.

Stankiewicz powiedział także, że jeszcze w tym roku spółka zamierza wprowadzić na autostradzie A2 elektroniczny system poboru opłat na bramkach. Będzie on korzystał z mechanizmu odczytu tablic rejestracyjnych. Videotolling miałby docelowo działać na odcinku od Świecka do Konina.

W styczniu 2019 roku wprowadzona została poprzednia podwyżka opłat dla pojazdów ciężarowych na A2, dla osobowych zaś, na początku roku 2018.

pap / forsal.pl / kresy.pl