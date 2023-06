103 nielegalnych imigrantów próbowało dostać się z Białorusi do Polski

W Policach (woj. zachodniopomorskie) powstaje wielka fabryka propylenu, która jest jedną z największych inwestycji w kraju - podkreśla portal Busienss Insider we wtorkowym materiale. Jej wartość jest szacowana na ok. 1,8 mld dol. Na 22 czerwca zaplanowano uroczyste uruchomienie produkcji. Od początku do budowy zakładu zostali zatrudnieni pracownicy z Azji.

"Budowa była w gestii południowokoreańskiego konglomeratu Hyundai Engineering. I to właśnie ta firma ściągała pracowników. Taki model działania to jej modus operandi" - podkreśla BI. Stanowiska kierownicze w takich projektach przypadają zwykle Koreańczykom. Do bardziej podstawowych prac ściągani są pracownicy z Indii czy Bangladeszu.