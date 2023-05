Polak w stanie krytycznym po napadzie we Włoszech

35-letni Polak, który odwiedził Katanię na Sycylię padł ofiarą napadu rabunkowego. Napastnikiem mógł być imigrant, jak podała telewizja państwowa.

Do napaści doszło w nocy z soboty na niedzielę na placu Piazza Stesicoro w centrum Katanii. Został on zaatakowany przez osobnika próbującego zabrać mu telefon komórkowy. Bandycie udało się ukraść urządzenie. W trakcie konfrontacji Polak przewrócił się na ziemię uderzając głową w podłoże. Niezbędna okazała się interwencja ratowników medycznych, których wezwał jeden z mieszkańców okolicy, w której doszło do napadu. Sprawca zdążył zbiec.

Napastnika nie zdientyfikowano do tej pory. Korzystając z zeznań sprawnów policja sporządziła jednak jego rysopis. Według portalu TVP Info “sprawcą jest prawdopodobnie imigrant”. Nie podaje jednak konkretnych poszlak, które miałyby wskazywać na pochodzenie przestępcy. W ujęciu sprawcy mogą pomóc nagrania kamer monitoringu, które są obecnie przeglądane przez funkcjonariuszy.

Polak to turysta, który wybrał się na Sycylię wraz z grupą znajomych. Obrażenia były tak poważne, że musiał przejść operację. Jego stan określany jest jako krytyczny.

“Sprawą zajmują się polskie służby konsularne” — portal Onet podał za Polską Agencją Prasową.

W 2017 r. doszło do głośnego napadu na polskie małżeństwo na plaży we włoskim Rimini. Sprawcy pobili mężczyznę do nieprzytomności, po czym dokonali wielokrotnego, zbiorowego gwałtu na jego żonie. Sprawcami okazali się imigranci z Afryki.

tvp.info/onet.pl/kresy.pl