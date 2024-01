Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał w poniedziałek dekret wzywający do zachowania ukraińskiej tożsamości narodowej w Rosji.

W dekrecie, ogłoszonym z okazji Dnia Jedności Ukrainy 22 stycznia, uważa się, że „Rosja systematycznie niszczy tożsamość narodową i uciska Ukraińców na ziemiach przez nich historycznie zamieszkałych”, a mianowicie „współczesnym Krasnodarze, Biełgorodzie, Briańsku, Woroneżu, Kursku i Rostowie” w Rosji.

Zobacz też: Zełenski zaprosił Trumpa na Ukrainę

Wzywa gabinet ministrów Ukrainy do współpracy z międzynarodowymi ekspertami w celu opracowania planu działania na rzecz zachowania ukraińskiej tożsamości na terytorium Rosji.

„To przywrócenie prawdy o przeszłości historycznej w imię przyszłości Ukrainy” – powiedział Zełenski w nagraniu wideo, w którym ogłosił dekret.

When all Ukrainians join hands, they won’t raise them to surrender. We all fight. And today, this is true not only for the Dnipro’s two banks. Today, the unity of Ukrainians spans both hemispheres of the Earth. In every corner of which, on February 24, there were people… pic.twitter.com/ylDwWkOLyj

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2024