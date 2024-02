Zatrzymano import 240 ton cukru z Ukrainy do Polski

Importowana z Ukrainy partia 240 ton cukru nie została dopuszczona do obrotu w Polsce.

We wtorek Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) w Lublinie poinformowała, że na polski rynek nie zostanie dopuszczona partia cukru z Ukrainy. Powodem było niezgodne z prawem oznakowanie towaru.

„IJHARS w Lublinie wydał 4 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu na teren Polski 240 000 kg cukru (4 x 60 000 kg) importowanego z Ukrainy z powodu niezgodnego z prawem oznakowania. Decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności” – czytamy w komunikacie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie, cytowanym przez lublin112.pl.

W ubiegłym tygodniu IJHARS w Lublinie nie dopuściła na rynek partii cebuli z Kazachstanu. Produkt ten nie posiadał właściwego oznakowania.

Jak informowaliśmy, w połowie lutego IJHARS w Lublinie podała, że na granicy zatrzymano 20 ton mrożonych malin z Ukrainy. Owoce były transportowane w 800 papierowych workach. Inspekcja wykazała niezgodności z normami w zakresie cech organoleptycznych (wyglądu i barwy). Okazało się, że w mrożonych owocach znaleziono plastik. Inspekcja wydała w związku z tym decyzję o zakazie wprowadzenia tej partii mrożonych malin do obrotu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Należy dodać, że firmy na Ukrainie produkujące cukier, należące m.in. do syna byłego prezydenta Petra Poroszenki czy kapitału niemieckiego, dzięki rekordowej produkcji chcą dalej prowadzić eksport na rynek unijny, w tym do Polski.

Pod koniec stycznia br. pisaliśmy, że do Polski napływa ogromna ilość cukru z Ukrainy, wpływając na polski rynek oraz ceny produktu w sklepach. Na portalach sprzedażowych można było znaleźć oferty ukraińskiego cukru, a magazyny niektórych polskich spółek są pełne produktu zza wschodniej granicy. Sprawę opisała wówczas m.in. „Gazeta Wyborcza”, wskazując, że tym roku do UE może trafić 1 milion ton cukru z Ukrainy, co stanowi wzrost o 4,9 tysiąca proc. w porównaniu do 2021 roku.

lublin112.pl / Kresy.pl