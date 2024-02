Na konferencji prasowej w Moskwie rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa wezwała Zachód, aby zaprzestał oskarżania Rosji o planowanie wojny w Europie, obwiniając państwa NATO za szerzenie “nowych mitów i przerażających opowieści o nieuchronności nowego konfliktu”.

Jak przekazała turecka agencja prasowa Anadolu, na konferencji prasowej w Moskwie rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa wezwała Zachód, aby zaprzestał oskarżania Rosji o planowanie wojny w Europie, obwiniając państwa NATO za szerzenie “nowych mitów i przerażających opowieści o nieuchronności nowego konfliktu”.

„Jak widzimy, wpływowe osobistości polityczne i publiczne w krajach NATO i UE, znajdujące się pod wpływem Waszyngtonu, w ciągu ostatnich kilku tygodni zaczęły aktywnie mówić o konieczności przygotowania się albo na wojnę z naszym krajem, albo na konflikt, kolejną rundę napięcia” – powiedziała.

„Mówimy tylko o jednej rzeczy i jasne jest, że oni (narody w Europie) nie zostaną o tym poinformowani. Chodzi o wyskrobanie ostatnich groszy na pomoc reżimowi w Kijowie, bo Waszyngton powiedział, że to nie od niego zależy, czy zrobi to teraz, ale kraje NATO muszą to zrobić” – podkreśliła.

„Jeszcze raz chcielibyśmy zaapelować do krajów kolektywnego Zachodu, przede wszystkim do krajów UE. Jeżeli wypowiadacie się Państwo jednostronnie lub podczas wydarzeń NATO na takie tematy, proszę powiedzieć, że taki jest Wasz punkt widzenia i Wasza intencja, ale w w żadnym wypadku nie narzucajcie nam tej ideologii i nie przypisujcie naszemu krajowi swoich niezdrowych fantazji” – podkreśliła.

Przypomnijmy, przewodniczący Komitetu Wojskowego NATO admirał Rob Bauer stwierdził, że cywile muszą przygotować się na pełnowymiarową wojnę z Rosją w ciągu najbliższych 20 lat . Jak podkreślił admirał Bauer, o ile siły zbrojne muszą być gotowe w pierwszej kolejności na wybuch wojny, o tyle cywile muszą być gotowi na konflikt, który doprowadzi do całościowych zmian w ich życiu.

Według szefa Komitetu Wojskowego NATO w wypadku wybuchu pełnowymiarowej wojny z Rosją „duża liczba cywilów musiałaby się liczyć z mobilizacją”, a rządy „powinny stworzyć systemy zdolne zarządzać tym procesem”.

“Musimy zdać sobie sprawę, że nie jest czymś oczywistym, że żyjemy w pokoju. Dlatego my (siły NATO) przygotowują się na konflikt z Rosją” – wyjaśnił admirał Bauer.

“Ale dyskusja jest znacznie szersza. Chodzi też o bazę przemysłową i ludzi (cywilów), którzy muszą rozumieć, że też odgrywają rolę” – dodał.

Wojskowy pochwalił Szwecję za to, że ta wezwała obywateli do przygotowania się do wojny.

Apele szwedzkich ministrów poskutkowały wzrostem liczby ochotników zgłaszających się do szwedzkich formacji obrony cywilnej i wzrostu sprzedaży latarek oraz krótkofalówek.

Kresy.pl/Anadolu