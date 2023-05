Wielka Brytania i Holandia pracują nad zbudowaniem „koalicji myśliwców”, by Ukraina dostała F-16

Premierzy Wielkiej Brytanii i Holandii zapowiedzieli, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby umożliwić Ukrainie pozyskanie myśliwców F-16.

We wtorek premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak spotkał się z premierem Holandii, Markiem Rutte. Według oficjalnego komunikatu strony brytyjskiej, rozmowy dotyczyły m.in. udostępnienia Ukrainie zachodnich myśliwców, głównie F-16.

Jak podano, obaj premierzy „uzgodnili, że będą pracować na rzecz zbudowania międzynarodowej koalicji, aby dostarczyć Ukrainie zdolności w zakresie walki powietrznej, wspierając ją we wszystkim, od szkoleń po zamówienie F-16”.

Brytyjski premier zaznaczył też, że uważa, iż Ukraina ma prawo być w NATO, a obaj premierzy są zgodni co do znaczenia tego, by Ukraina otrzymywała wsparcie w zakresie bezpieczeństwa w dłuższym okresie. Miałoby to zagwarantować, że będzie ona w stanie odstraszyć przyszłe ataki.

Czytaj także: Holandia omawia z sojusznikami możliwość przekazania F-16 Ukrainie

Deklaracja Wielkiej Brytanii i Holandii w sprawie rozmów o stworzeniu międzynarodowej koalicji została bardzo pozytywnie przyjęta w Kijowie.

„Potrzebujemy F-16 i jestem wdzięczny naszym sojusznikom za ich decyzję, by działań w tym kierunku, w tym szkoląc naszych pilotów” – napisał na Telegramie szef biura prezydenta Ukrainy, Andrij Jermak. Przypomniał zarazem, że szczególnie Belgia potwierdziła swoją gotowość do szkolenia Ukraińców. Dodajmy, że na szczycie Rady Europy na Islandii prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do państw zachodnich, by koniecznie przekazały nowoczesne myśliwce.

Przypomnijmy, że w poniedziałek Zełenski, złożył niezapowiedzianą wizytę w Wielkiej Brytanii, odwiedziwszy wcześniej Włochy, Niemcy i Francję w ramach akcji dyplomatycznej, mającej zwiększyć wsparcie militarne dla Ukrainy. Przede wszystkim zależy mu na zbudowaniu „koalicji [na rzecz] myśliwców”, by ukraińskie siły powietrzne dostały zachodnie samoloty bojowe.

Przeczytaj: Zełenski spotkał się z Scholzem. Zaapelował o „koalicję myśliwców”

Portal Politico zwrócił uwagę, że publicznie poparcie okazuje Ukrainie pod tym względem Wielka Brytania. Brytyjczycy nie obiecują myśliwców, ale zapowiadają, że latem mogą rozpocząć szkolenia dla ukraińskich pilotów w zakresie obsługi zachodnich myśliwców, w tym F-16.

W tym kontekście przypomnijmy, że w poniedziałek, po rozmowach z Zełenskim, prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył, że jego kraj jest gotów szkolić u siebie ukraińskich pilotów myśliwców.

Doradca ukraińskiego ministra obrony, Jurij Sak powiedział Politico, że „Ukraina chce łącznie od 40 do 50 myśliwców F-16”. Docelowo, Ukraińcy chcą sformować z zachodnich samolotów, na które liczą, trzy od czterech eskadr. Miałyby one bronić kraj przed rosyjskimi bombardowaniami i nalotami.

CNN / Kresy.pl