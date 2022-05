Minister obrony Szwecji zmienia zdanie: NATO zwiększy zdolności obronne państw nordyckich

Zdolności obronne państw nordyckich zostałyby wzmocnione, gdyby Szwecja i Finlandia przystąpiły do ​​NATO – oświadczył we wtorek szwedzki minister obrony Peter Hultqvist. Podkreślił, że umożliwiłoby to wspólne planowanie obrony w ramach Sojuszu. Szwedzki minister obrony był wcześniej sceptykiem wobec przystąpienia kraju do NATO.

Jeśli Szwecja i Finlandia wejdą do NATO, to wraz z innymi państwami nordyckimi będziemy wykorzystywać swoje mocne strony i zalety oraz uzupełniać się, a także przeprowadzać planowanie operacyjne – powiedział Hultqvist, cytowany przez agencję Reuters. Szwedzki minister obrony był wcześniej sceptykiem wobec przystąpienia kraju do NATO.

„Razem staniemy się silniejsi” – podkreślił. Spośród krajów nordyckich Dania, Norwegia i Islandia są już członkami NATO. Szwecja posiada porozumienia obronne ze swoimi nordyckimi sąsiadami.

Dwa neutralne dotąd państwa – Szwecja i Finlandia – zamierzają wstąpić do NATO. Ma to związek z rosyjską inwazją na Ukrainę.

Oczekuje się, że w tym tygodniu fiński prezydent Sauli Niinisto ogłosi swoje poparcie dla wniosku kraju o członkostwo w NATO.

Oba kraje blisko współpracują z NATO, jednak dotąd zachowywały neutralność i kierowały się zasadą nieuczestniczenia w żadnych sojuszach wojskowych. Stanowisko krajów zmieniło się po inwazji Rosji na Ukrainę.

Doniesienia medialne z kwietnia br. wskazywały, że Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO latem.

Na początku kwietnia br. sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że jeśli Finlandia i Szwecja zdecydują się ubiegać o członkostwo w NATO, sojusz gotowy jest je przyjąć bardzo szybko.

W połowie kwietnia wiceminister spraw zagranicznych Rosji Aleksandr Gruszko oświadczył, że „Moskwa podejmie wymagane środki bezpieczeństwa i obrony, jeśli Szwecja i Finlandia przystąpią do NATO”.

Z kolei były prezydent Rosji, a obecnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew powiedział, że w przypadku przystąpienia Szwecji i Finlandii do NATO Rosja będzie musiała wzmocnić swoje siły lądowe, morskie i powietrzne na Morzu Bałtyckim. „Można zapomnieć o Bałtyku wolnym od broni nuklearnej” – stwierdził.

Przypomnijmy, że już w lutym br. Rosja, ustami rzeczniczki MSZ Marii Zacharowej, zagroziła Finlandii i Szwecji „konsekwencjami militarnymi i politycznymi”, jeśli spróbują dołączyć do NATO.

Jak informowaliśmy, z sondażu przeprowadzonym na początku marca br. wynika, że większość Szwedów opowiada się za przystąpieniem kraju do NATO. Sondaż przeprowadzony przez Demoskop i zlecony przez gazetę Aftonbladet pokazał, że 51 proc. Szwedów opowiada się za NATO, w porównaniu z 42 proc. w styczniu. Liczba osób sprzeciwiających się przyłączeniu spadła z 37 do 27 proc.

