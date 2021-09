Wiceminister Romanowski: Mamy do czynienia z prawną wojną hybrydową ze strony KE [+VIDEO]

„Mamy do czynienia z prawną wojną hybrydową ze strony Komisji Europejskiej” – mówił Wiceminister Marcin Romanowski w rozmowie z redaktorem Mateuszem Pławskim na kanale Kresy TV.

Panie Ministrze, te relacje w ostatnim czasie są coraz bardziej napięte, ostatnia kwestia czyli kara 500 tysięcy euro dziennie nałożone przez TSUE na Polskę z powodu braku zatrzymania wydobycia w kopalni Turów. Spór o praworządność, rezolucje PE… te napięcia rosną z jednej strony słyszymy, że rząd zamierza bronić suwerenności Polski z drugiej strony wicepremier Jarosław Kaczyński mówi, że PolExitu nie będzie. Czy jest szansa realnie bronić suwerenności w ramach struktur Unii Europejskiej?

„Mamy na pewno do czynienia ze swoistą prawną wojną hybrydową ze strony instytucji centralnych brukselskich, rzeczywiście przedmiotem sporów w swej istocie jest kwestia suwerenności. Oczywiście Polska jest krajem suwerennym, przekazała część tej suwerenności decydując się na członkostwo w Unii Europejskiej, tak samo jak przekazujemy jakąś cząstkę kompetencji innym organizacjom międzynarodowy. Natomiast to z czym mamy do czynienia obecnie jest jeżeli chodzi o Unię Europejską to właśnie taki proces federalizacji czyli odejścia od podstawowego państwa międzynarodowego w tym unijnego, czyli zasady, że to państwa członkowskie decydują, że traktaty są członkowskie. O to się toczy spór. W ostatnim czasie mamy do czynienia z takim wzmożeniem federacyjnym ze strony instytucji brukselskich, Berlina, ale ostatnio też Paryża. Stanowisko Solidarnej Polski i całego rządu również jest właśnie takie, że należy przeciwstawić się tym tendencjom, bo one są łamaniem traktatów, łamaniem tego na co się umawialiśmy”.

