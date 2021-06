Węgry: rząd chce zakazać promowania homoseksualizmu i zmiany płci wśród dzieci i młodzieży

Zgodnie z rządową nowelizacją, na Węgrzech ma zostać wprowadzony zakaz promowania homoseksualizmu i zmiany płci osobom poniżej 18 lat. Przepisy mają dotyczyć m.in. reklam, programów telewizyjnych i zajęć z tzw. edukacji seksualnej w szkołach.

Rząd Węgier zamierza znowelizować ustawę antypedofilską, wprowadzając do niej poprawkę zakazującą „promowania homoseksualizmu osobom poniżej 18 lat”. Projekt stosownej poprawki został w czwartek złożony w węgierskim parlamencie.

Zgodnie z projektem, dzieciom i młodzieży nie wolno będzie pokazywać treści pornograficznych, ani zachęcających do zmiany płci lub promujących homoseksualizm. Nowe przepisy dotyczyłyby m.in. reklam oraz programów telewizyjnych.

Projekt zakłada też stworzenie listy organizacji, które miałyby pozwolenie na prowadzenie w szkole zajęć z tzw. edukacji seksualnej. Taką zgodę mogłyby mieć tylko organizacje posiadające specjalne pozwolenie od rządu. Ponadto, w ramach takich zajęć zakazane byłoby promowanie homoseksualizmu oraz zmiany płci. Za złamanie przepisów przewidziano kary finansowe.

Głosowanie w sprawie projektu ma odbyć się w najbliższy wtorek. W związku z tym, że Fidesz posiada stabilną większość, projekt najprawdopodobniej zostanie przyjęty.

Węgierskie media zaznaczają, że rząd Viktora Orbana wprowadza zmiany na tle ogólnego konsensusu co do potrzeby zaostrzenia przepisów antypedofilskich. Propozycje te wywołały jednak sprzeciw środowisk lewicowych i liberalnych, które miały nie spodziewać się takich zmian w prawie. Podczas posiedzenia jednej z komisji parlamentarnych Gergely Arató z lewicowej partii Koalicja Demokratyczna przyrównał propozycje Fideszu do średniowiecznej cenzury.

Pięć węgierskich, lewicowych organizacji pozarządowych, głównie progejowskich, a także węgierski oddział Amnesty International, wydało wspólne oświadczenie w sprawie projektu. Krytykują w nim planowany zakaz „programów edukacyjnych” i akcji społecznych o tematyce LGBTQI i twierdzą, że nowe przepisy ograniczałyby wolność wyrażania swoich poglądów a także prawa dzieci. Uważają też, że nowelizacja w praktyce uniemożliwi prowadzenie tzw. programów uwrażliwiających. Organizacje te porównują też projekt ustawy z przepisami obowiązującymi w Rosji, które zakazują rozpowszechniania propagandowego promowania wśród młodych Rosjan nietradycyjnych relacji seksualnych.

W ubiegłym roku wicepremier Węgier Zsolt Semjen powiedział, że Węgry powinny wprowadzić do swojej konstytucji zakaz „propagandy gender” w celu ochrony dzieci. Węgierski polityk powiedział również, że osoby LGBT nie powinny mieć prawa zakładania rodziny i adopcji dzieci. Wcześniej, w maju, węgierski parlament przyjął ustawę, zgodnie z którą akta stany cywilnego muszą zawierać tylko płeć biologiczną danej osoby w momencie narodzin, co uniemożliwia oficjalne uznanie zmiany płci.

W grudniu 2020 roku węgierski parlament przyjął 9. poprawkę do konstytucji Węgier, która stwierdza, że rodzina to związek kobiety i mężczyzny. Według noweli konstytucyjnej, na Węgrzech dziecko mogą adoptować tylko mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem i rodziną. Wprowadzono też konstytucyjną ochronę prawa do wychowywania dzieci w oparciu o węgierską tożsamość i kulturę chrześcijańską.

W 2018 roku na Węgrzech zaczął obowiązywać zakaz gender studies. Przypomnijmy, że w sierpniu br. węgierskie ministerstwo zasobów ludzkich (EMMI) oświadczyło, że obecnie na węgierskim rynku pracy nie ma zapotrzebowania na absolwentów kierunków gender studies. EMMI dodało, że zajęcia z gender studies są nieracjonalne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ nie dostarczają użytecznej wiedzy, lecz służą innym interesom.

