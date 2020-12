Węgry podpisały kontrakt w sprawie zakupu systemu NASAMS

Węgierski resort obrony poinformował 30 listopada o podpisaniu kontraktu w sprawie zakupu zestawów obrony przeciwlotniczej NASAMS.

Ministerstwo Obrony Węgier poinformowało w poniedziałek o podpisaniu kontraktu w sprawie zakupu zestawów obrony przeciwlotniczej NASAMS. Tak jak wcześniej deklarowano, w 2023 rozpoczną się dostawy nowego sprzętu – podaje portal „Military Leak”. Systemy zastąpią radzieckie 2K12 Kub, które są aktualnie eksploatowane.

Koncerny Kongsberg oraz Raytheon będą dostawcami systemów. Węgry będą szóstym państwem NATO, eksploatującym rodzinę systemów NASAMS (aktualnie wykorzystują go: USA, Norwegia, Hiszpania, Litwa oraz Holandia). W ramach programu Narew jest także oferowany Polsce.

Koncern Kongsberg poinformował, że listopadowa umowa ma wartość 410 mln euro. Partnerem Kongsberga będzie amerykański koncern Raytheon (dostarczy stacje radiolokacyjne AN/MPQ-64 Sentinel oraz kierowane pociski rakietowe rodziny AIM-120 AMRAAM).

Departament Stanu USA zatwierdził do tej pory sprzedaż Węgrom 240 sztuk AIM-120, w tym 60 sztuk w wersji ER.

Wcześniej Węgrzy zdecydowali się na zakup zachodnich śmigłowców wielozadaniowych Airbus H225M i wozów bojowych Lynx KF41.

W sierpniu br. Węgry podpisały deklarację dotyczącą zamiaru kupna rakiet obrony powietrznej od amerykańskiego Raytheona w ramach umowy wartej miliard dolarów.

W maju 2019 roku Węgry zapowiedziały ogłoszenie przetargu na system obrony powietrznej średniego zasięgu, którym chcą operować samodzielnie. Wśród potencjalnych kontrahentów były m.in. izraelski Hetz, włosko-niemiecko-amerykański MEADS oraz właśnie norwesko-amerykański NASAMS.

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System / Norweski zaawansowany system ziemia powietrze) to system rakiet przeciwlotniczych średniego-dalekiego zasięgu zaprojektowany i opracowany wspólnie przez Raytheon i Kongsberg Defence & Aerospace, głównie dla Królewskiego Norweskiego Lotnictwa. Pocisk systemu NASAMS ma zasięg do 25 km. Inne źródła podają zasięg ponad 15 km, ale zależy to od zastosowanej wersji pocisku.

Standardowa jednostka NASAMS ma budowę modułową, składającą się ze stanowiska dowodzenia, aktywnego radaru Sentinel, pasywnego czujnika elektrooptycznego i podczerwieni oraz szeregu wyrzutni pocisków rakietowych z pociskami AMRAAM (amerykański kierowany pocisk rakietowy średniego zasięgu). Zwykle cztery jednostki NASAMS są połączone w sieć batalionową.

militaryleak.com / kongsberg.com / Kresy.pl