W Sejmie ponownie zapalono świece chanukowe

W czwartek w polskim parlamencie ponownie zapalono świece chanukowe. W wydarzeniu brał udział prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni, marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej, ambasadora Izraela Jakowa Liwne, w obecności około 200 gości, odbyło się ponowne zapalenie menory chanukowej.

Do Sejmu przybyli ponadto naczelny rabin Polski Michael Schudrich i rabin Szalom Dow Ber Stambler ze wspólnoty Chabad-Lubawicz.

Szymon Hołownia zapalił pierwszą z dziewięciu świec. Świece zapalili również m. in. ambasador Izraela, naczelny rabin Polski Michael Schudrich oraz dziennikarz, działacz społeczny i historyk, ocalały z Holokaustu Marian Turski.

Po uroczystości, w Gabinecie Marszałka Sejmu, odbyło się spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy, marszałka Sejmu Szymona Hołowni i marszałek Senatu Małgorzaty Kidawa-Błońskiej z ambasadorem Izraela oraz przedstawicielami społeczności żydowskiej.

Szymon Hołownia poinformował, że w związku z ponownym zapaleniem świec Chanukowych, Grzegorz Braun nie będzie mógł wejść do budynku Sejmu.

“Jeżeli będzie trzeba, zakaz ten przedłużę na kolejne dni, bo chcemy wszyscy tutaj czuć się bezpiecznie. Rozmawiałem też dzisiaj długo z komendantem Straży Marszałkowskiej o tym, że na terenie Sejmu, na którym główną siłą porządkową i w zasadzie jedyną jest Straż Marszałkowska, Sejm jest eksterytorialny, nie może tutaj wejść policja, ABW czy inne służby” – mówił Marszałek Sejmu.

“Będziemy musieli przeprowadzić dodatkowe szkolenie straży i weryfikację jej procedur, tak żeby nigdy żaden strażnik nie miał wątpliwości, nie zastanawiał się choćby przez sekundę, jeżeli jakiś poseł będzie robił coś, co w jakikolwiek sposób zagraża bezpieczeństwu osób, mienia, życiu, zdrowiu” – dodał. “Wniosek do prokuratury w sprawie posła Brauna został skierowany jeszcze tego samego dnia. Prokuratura nad tym pracuje. Jestem w stałym kontakcie z ministrem Bodnarem. Oczekuję że prokuratura sformułuje jak najszybciej wniosek o pozbawienie immunitetu posła Brauna i będziemy mogli jak najszybciej na posiedzeniu Sejmu to przegłosować” – zapowiedział Szymon Hołownia.

We wtorek poseł Konfederacji Grzegorz Braun zgasił gaśnicą proszkową zapalone w Sejmie świece Chanukowe. “Nie może być miejsca na akty rasistowskiego, plemiennego, dzikiego, talmudycznego kultu na terenie Sejmu RP!” – oświadczył Braun. Marszałek Szymon Hołownia wykluczył go z obrad i zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. W środę rano rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna przekazał, że śledztwo przeciw posłowi zostało wszczęte z urzędu.

Kresy.pl