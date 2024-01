Chcą Orderu Orła Białego dla śp. ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

W sieci pojawiła się petycja do Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o przyznanie śp. ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu Orderu Orła Białego.

We wtorek w sieci pojawiła się petycja do Prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o przyznanie śp. ks. Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu Orderu Orła Białego.

❗Order Orła Białego dla ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego – podpisz petycję do Prezydenta RP 🇵🇱❗ pic.twitter.com/pF0wgfNx3A — Młodzież Wszechpolska (@MWszechpolska) January 9, 2024

Petycję poparł między innymi były poseł z ramienia Ruchu Narodowego Robert Winnicki: “Dla bardzo wielu Polaków ks. Isakowicz-Zaleski jest wzorcem, postacią ikoniczną, szanowaną nawet przez swoich adwersarzy. Dlatego zwracam się z apelem do Pana Prezydenta, by, w obliczu zasług ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego dla Polski i Polaków, zdecydował się Pan uhonorować go pośmiertnie najwyższym, polskim odznaczeniem, Orderem Orła Białego. Niewiele jest w naszej współczesnej historii osób, które tak niewątpliwie na to odznaczenie zasłużyły”.

W imieniu wielu obywateli, którzy podziwiają i doceniają nieoceniony wkład w historię naszego kraju, jaki wniósł zmarły ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski apelujemy o przyznanie mu Orderu Orła Białego.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski był niezłomnym kapłanem, społecznikiem oraz obrońcą prawdy historycznej i dobrego imienia Kościoła. Nie bał się upominać o naszych rodaków na Kresach. Jego życiowe dzieło i nieustraszona postawa w walce o sprawiedliwość zasługują na szczególne wyróżnienie. Dlatego też zwracamy się z apelem o pośmiertne nadanie Orderu Orła Białego dla tego wyjątkowego Polaka.

Jego życiowa misja, poświęcenie dla dobra wspólnego, a także nieustanne dążenie do sprawiedliwości uczyniły z Księdza Isakowicza-Zaleskiego jedną z najważniejszych postaci naszych czasów. Jego działania uczyniły go autorytetem moralnym dla wielu ludzi.

W nadaniu Orderu Orła Białego Księdzu Isakowiczowi-Zaleskiemu dostrzegamy nie tylko uznanie dla jego osobistego poświęcenia, ale także wyraz szacunku dla wartości, które reprezentował i które są fundamentem naszej wspólnoty. Był postacią zasłużoną w wielu obszarach życia społecznego. Ksiądz, poeta, pisarza, historyk. Był działaczem represjonowanym w okresie PRL, stał się duszpasterzem Kresowian i bojownikiem w walce o godny pochówek dla Polaków pomordowanych na Wołyniu.

W 2008 wystąpił z apelem o potępienie przez władze polskie ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Był też prezesem założonej przez siebie Fundacji Kresowej „Memoria et Veritas” i organizatorem dorocznych konkursów szkolnych wiedzy o Kresach oraz przewodniczącym komitetu honorowego budowy pomnika „Rzeź Wołyńska”, dłuta prof. Andrzeja Pityńskiego, we wsi Domostawa w gminie Jarocin na Podkarpaciu. Wspierał także akcję Stowarzyszenia „Wspólnota i Pamięć” pod hasłem „Wołyń na Powązki”. Walczył, by nazywać ludobójstwo po imieniu, bez eufemizmów i półprawd. Dostrzegał, że temat ludobójstwa wołyńskiego jest pomijany i nie podejmuje się realnych działań. Protestował przeciwko gloryfikacji zbrodniarzy.

Nie sposób w krótkim tylko tekście opisać wszelkie jego zasługi i dokonania.

Z pełnym przekonaniem wierzymy, że ten symboliczny gest jest zasłużoną formą uhonorowania tej wyjątkowej postaci, która na wieki pozostawi trwały ślad w historii Polski. Jednocześnie mamy nadzieję, że nadanie tego najwyższego odznaczenia państwowego dla Księdza Isakowicza-Zaleskiego będzie inspiracją dla obecnych i przyszłych pokoleń do angażowania się w sprawy społeczne i troski o dobro wspólne. Niewiele jest w naszych czasach osób, które na ten order zasługują. Ks. Tadeusz niewątpliwie powinien zostać nim uhonorowany.

Z wyrazami szacunku,

zatroskani Polacy

Kapłan zmarł we wtorek o godz. 8 rano w szpitalu w Chrzanowie “po ciężkiej chorobie”. Ks. Isakowicz-Zaleski od lat zmagał się z nowotworem.

Urodzony w 1956 r. kapłan pochodził z rodziny polsko-ormiańskiej. Poczuwał się do swoich ormiańskich korzeni. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w 1983 r. został skierowany do Papieskiego Kolegium Ormiańskiego w Rzymie, jednak ówczesne władze komunistyczne zablokowały wyjazd młodego kapłana ze względu na jego opozycyjną aktywność. Dopiero po upadku komunizmu mógł ukończyć studia w rzymskim Papieskim Kolegium Ormiańskim. Po takim przygotowaniu w 2001 r. został duszpasterzem wiernych katolickiego obrządku ormiańskiego w archidiecezji krakowskiej, a w 2002 r. w całej południowej Polsce, którą to funkcję pełnił do 2009 r. Potem, do 2017 r. proboszcz ormiańskokatolickiej parafii południowej pw. św. Grzegorza Oświeciciela z siedzibą w Gliwicach.

Od drugiej połowy lat 70 XX wieku popierał opozycję antykomunistyczną. Od 1980 r. wspierał działalność NSZZ “Solidarność”. Z tego powodu był celem represji ze strony Służby Bezpieczeństwa. Dwukrotnie dotkliwie pobity przez jej funkcjonariuszy w 1985 r. Instytut Pamięci Narodowej uznał go za poszkodowanego w wyniku działań komunistycznych struktur bezpieczeństwa. Po latach ks. Isakowicz-Zaleski naukowo opisał działania SB wobec struktur Kościoła Katolickiego. Był autorem głośnej książki “Księża wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej”, wydanej w 2007 r., za którą otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza. Domagał się ujawnienia danych tajnych współpracowników SB spośród księży. W sprawie tej polemizował z kościelnymi zwierzchnikami, przez których był dyscyplinowany.

W III Rzeczposolitej ks. Isakowicz-Zaleski stał się także bezkompromisowym krytykiem działań niektórych hierarchów kościelnych w kwestii aktów pedofilii ze strony księży, domagając się ich otwartego i szybkiego wyjaśniania, oraz konsekwentnego karania takich czynów. Zgłoszony jako jako kandydat Koalicji Polskiej i Konfederacji do powoływanej przez Sejm w 2020 r. komisji ws. pedofilii, został odrzucony, między innymi głosami polityków rządzacego wówczas Prawa i Sprawiedliwości.

Przeczytaj: „Kubeł zimnej wody” – ks. Isakowicz-Zaleski o słowach szefa ukraińskiego IPN dot. ekshumacji na Wołyniu

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Ks. Isakowicz-Zaleski byłe też znany z walki o badanie, upamiętnianie i upowszechnianie wiedzy o ludobójstwie dokonanym przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów-Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach Południowo-Wschodnich II Rzeczpospolitej, na Polakach, Ormianach i osobach innej narodowości.

Wielokrotnie i zdecydowanie krytykował polskich polityków relatywizujących zbrodnie OUN-UPA, bądź marginalizujących pamięć o nich w przestrzeni i debacie publicznej w imię dobrych relacji z Ukrainą, tak jak krytykował polityków i działaczy ukraińskich fałśzujących historię. W 2009 r. ks. Isakowicz-Zaleski wystąpił przeciwko przyznaniu przez Katolicki Uniwersytet Lubelski doktoratu honoris causa Wiktorowi Juszczence, który jako pierwszy prezydent Ukrainy rozpoczął gloryfikację przywódców OUN-UPA. Jeszcze 8 lipca 2023 r. w czasie konferencji prasowej Episkopatu Polski protestował przeciwko zakazowi ekshumacji i pochówku ofiar ludobójstwa na Ukrainie. Protest został zlikwidowany przez policję. Wielokrotnie był organizatorem pikiet i marszów w tej sprawie.

Czytaj także: Ks. Isakowicz-Zaleski: Duda mówił rodzinom ofiar ludobójstwa na Wołyniu, że mają “ważyć słowa”

Duda poucza kresowian: “Wolałbym, żeby zajmował się tym, czym zajmował się ksiądz”

Nawoływał do upamiętniania i nagradzania sprawiedliwych Ukraińców, którzy zaangażowali się w pomoc osobom zagrożonym przez OUN-UPA.

Od schyłku lat 70 XX w. ks. Isakowicz-Zaleski angażował się we wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin. W 1987 r. był współzałożycielem działającej na tej płaszczyźnie Fundacji im. Brata Alberta. Był jej prezesem nieprzerwanie od 1989 r. Obecnie Fundacja prowadzi cztery domy stałego pobytu, 12 warsztatów terapii zajęciowej, dziewięć świetlic środowiskowych i szereg innych ośrodków w całej Polsce. Prowadził wraz z Anną Dymną program “Potrzebni” na antenie 2009 r.

Współorganizował i uczestniczył w konwojach humanitarnych na teren byłej Jugosławii, Rosji, Albanii, Ukrainy.

Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Kresy.pl