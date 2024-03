Ustawa o zawieszeniu Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie przyjęta przez Sejm

W czwartek, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę, której celem jest zawieszenie Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE), podpisanego w 1990 roku między państwami NATO i Układu Warszawskiego. Decyzja została podjęta na podstawie projektu rządowego, który został zarekomendowany do przyjęcia przez połączone sejmowe komisje spraw zagranicznych i obrony narodowej. Ustawę poparło 435 posłów, przy 5 głosach przeciwnych, a żaden poseł nie wstrzymał się od głosu. Podczas późniejszej debaty w Sejmie posłowie PiS dopytywali, dlaczego projekt przewiduje jedynie zawieszenie, a nie całkowite wypowiedzenie traktatu. Wiceszef MSZ Władysław Teofil Bartoszewski w odpowiedzi wskazał, że Polska chciała traktat wypowiedzieć, nie było jednak co do tego zgody wśród sojuszników z NATO.

CFE został podpisany w 1990 r. przez 22 państwa – 16 z NATO i 8 z rozwiązanego w tymże roku Układu Warszawskiego w tym Polskę. Ograniczył on liczbę poszczególnych rodzajów uzbrojenia dla każdej z „grup państw stron” w zdefiniowanych “strefach stosowania do: 20 tys. czołgów, 20 tys. sztuk artylerii, 30 tys. bojowych wozów piechoty, 6,8 tys. samolotów bojowych, 2 tys. śmigłowców uderzeniowych. Państwa, które przekroczyły stan uzbrojenia dozwolony traktatem zmuszone zostały do jego zniszczenia pod międzynarodowym nadzorem.

Federacja Rosyjska ratyfikowała Traktat CFE w lipcu 1992 r. W 2004 r. ratyfikowała Porozumienie o adaptacji Traktatu CFE z 19 listopada 1999 r., które jednak nie weszło w życie (ratyfikowały je tylko Rosja, Kazachstan, Białoruś i Ukraina) . W 2007 roku Rosja zawiesiła swój udział w przestrzeganiu zapisów traktatu. Tłumaczyła to wówczas “wyjątkowymi okolicznościami” związanymi z planowanym rozmieszczeniem elementów amerykańskiej “tarczy antyrakietowej” w Polsce i Czechach.

W 2007 roku, rosyjski przywódca Władimir Putin podpisał dekret zawieszający uczestnictwo Rosji w Traktacie, a w 2023 roku ogłosił całkowite zaprzestanie uznawania tego porozumienia. W odpowiedzi na tę decyzję, państwa członkowskie NATO, w tym Polska, postanowiły również zawiesić traktat.