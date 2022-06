Żowkwa: Ukraina tymczasowo nie myśli o wstąpieniu do NATO

Członkowie NATO odrzucili nasze pragnienia – oświadczył wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy, Ihor Żowkwa.

W wywiadzie dla „Financial Times” zastępca szefa Biura Prezydenta Ukrainy, Ihor Żowkwa powiedział, że Ukraina tymczasowo odrzuca kroki na rzecz wstąpienia do NATO. Zdaniem otoczenia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, przystąpienie Ukrainy do Sojuszu w perspektywie krótkoterminowej jest niemożliwe.

„Członkowie NATO odrzucili nasze pragnienia. Niczego więcej w tym zakresie robić nie będziemy” – powiedział Żowkwa.

Media zwracają uwagę, że na najbliższym szczycie NATO w Madrycie ma zostać przyjęta nowa wersja dokumentu przewodniego, czyli koncepcji strategicznej Sojuszu. Jego poprzednia wersja zobowiązywała NATO do rozwijania partnerstwa z Ukrainą. W nowej redakcji dokumentu Sojusz miałby to partnerstwo potwierdzić.

Wiadomo też, że Ukraina domaga się usunięcia z koncepcji strategicznej NATO wszelkich wzmianek o Rosji jako partnerze. Według ostatniej wersji dokumentu, NATO chce dążyć do „prawdziwego partnerstwa strategicznego” z Rosją i uważa współpracę NATO-Rosja za strategicznie ważną.

Żółkiew przyznał, że oczekuje, iż wszelkie wzmianki o Rosji zostaną usunięte. Zwrócił jednak uwagę, że niektóre kraje chcą zostawić miejsce na dialog.

„Nie wystarczy po prostu przekreślić słowo „partner”… Oczekujemy, że w koncepcji strategicznej NATO będzie więcej poważnych ostrzeżeń dla rosyjskiego agresora” – powiedział wiceszef Biura Prezydenta Ukrainy. Zaapelował też do państw członkowskich NATO, by „nie wstydzili się” podczas formułowania stanowiska względem Moskwy. Jego zdaniem, ważne jest też to, by w dokumencie opisana została wojna na Ukrainie”.

„Jeśli NATO nie ujawni prawdziwej sytuacji o tym, co dzieje się w Europie, na Ukrainie, to ten dokument będzie kolejnym dokumentem, zupełnie nieistotnym” – dodał Żółkiew.

Unian / FT / Kresy.pl