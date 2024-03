USA oceniają, że Chiny dążą do uzyskania zdolności do inwazji na Tajwan do 2027 roku

Ustępujący szef amerykańskiego dowództwa na obszar Indo-Pacyfiku powiedział, że Chiny rozbudowują swoje siły zbrojne na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej, dążąc do uzyskania zdolności do inwazji na Tajwan w ciągu trzech lat. Z taką oceną zgodził się szef amerykańskiej dyplomacji, Antony Blinken.

W środę sekretarz stanu USA Antony Blinken przyznał, że zgadza się z oceną szefa amerykańskiego wywiadu, iż Chiny do 2027 roku chcą być przygotowane do inwazji na Tajwan. Powiedział też, że władze Tajwanu mają środki na zakup amerykańskich technologii obronnych.

Tego samego dnia ustępujący szef amerykańskiego dowództwa na obszar Indo-Pacyfiku (US Indo-Pacific Command), admirał John Aquilino wystąpił przed komisją sił zbrojnych Izby Reprezentantów Kongresu USA. Powiedział, że Chiny rozbudowują swoje siły zbrojne na skalę niespotykaną od czasów II wojny światowej.

„Wszystko wskazuje na to, że Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza realizuje dyrektywę prezydenta Xi Jinpinga, by być w gotowości do inwazji na Tajwan do 2027 roku” – uważa adm. Aquilino. „Co więcej, działania ChALW wskazują na jej zdolność do dotrzymania preferowanego przez Xi harmonogramu zjednoczenia Tajwanu z Chinami kontynentalnymi siłą, jeśli zostanie tak zarządzone” – dodał admirał.

Ustępujący szef dowództwa sił USA na Pacyfiku uważa zarazem, że Chiny wciąć liczą na to, iż uda im się zasymilować Tajwan bez wojny, choć zaznaczył, że Pekin szybko zbliża się do uzyskania zdolności do ataku. Jednocześnie, jego zdaniem groźba bezpośredniego konfliktu USA z Chinami „nie jest ani nieuchronna, ani nieunikniona”. Dodał, że Pentagon musi jednak przyspieszyć działania, by zmniejszyć ryzyko wybuchu wojny.

Część mediów w komentarzach zwraca uwagę, że prognozy adm. Aquilino są zbieżne z przewidywaniami jego poprzednika, a także innych amerykańskich dowódców wojskowych. Ich zdaniem, Chiny chcą do 2027 posiadać realną zdolność do inwazji na Tajwan, jednocześnie niekoniecznie pragnąc wojny.

W ocenie admirała, Chiny – inaczej niż Rosja czy Korea Północna – są jedynym państwem, posiadającym możliwości, zdolności i intencje do podważenia porządku międzynarodowego”. Wezwał też władze USA do przyspieszenia działań na rzecz rozbudowy własnego potencjału militarnego. Zarekomendował rozmieszczenie do 2027 roku na wyspie Guam systemów obrony powietrznej, zdolnych do przechwytywania rakiet hipersonicznych i manewrujących. To dwa lata wcześniej, niż przyjęte w grudniu ub. roku założenia Kongresu USA.

W październiku 2023 roku pisaliśmy, że jak wynika z raportu Komisji Postawy Strategicznej Kongresu USA, Stany Zjednoczone i ich sojusznicy muszą być gotowi odstraszyć, a w razie konfliktu pokonać jednocześnie Rosję i Chiny. Dokument zaleca m.in. rozbudowę sił konwencjonalnych oraz większą modernizację arsenału nuklearnego.

Z kolei na początku marca br. Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie opublikowało raport. Wskazano w nim na nieprzygotowanie amerykańskiego przemysłu, w tym zbrojeniowego, do możliwego długotrwałego konfliktu z Chinami.

W grudniu ub. roku stacja NBC News podała, że przywódca Xi Chin Xi Jinping otwarcie ostrzegł w rozmowie prezydenta USA Joe Bidena, że Tajwan ponownie stanie się integralną częścią Państwa Środka, tylko jeszcze nie ustalono kiedy to nastąpi.

Przywódca Chin miał też odnieść się do przewidywań, publicznie wygłaszanych przez amerykańskich dowódców, którzy twierdzili, że Pekin planuje zająć Tajwan w 2025 lub 2027 roku. Xi powiedział prezydentowi USA, że ci wojskowi się mylą, ponieważ nie ustalił żadnych ram czasowych. Dodajmy, że w 2027 roku przypada setna rocznica powstania Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, co zarazem zbiegnie się w czasie z wycofaniem ze służby części amerykańskich okrętów wojennych. Jak pisaliśmy, Tajwan obawia się inwazji Chin.

Scmp.com / Business Insider / Kresy.pl