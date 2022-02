USA: Floryda zabroni agendy LGBT w szkołach? Projekt przeszedł przez komisję edukacji

Komisja edukacji parlamentu stanowego Florydy przyjęła projekt ustawy zakazujący szerzenia agendy LGBT w szkołach. Ustawodawcy chcą ograniczyć możliwość debatowania w szkołach o mniejszościach seksualnych oraz o tzw. zmianie płci. Chcą także dać rodzicom możliwość większego wpływu na treści, które pojawiają się w programach nauczania.

Projekt został zgłoszony w parlamencie stanowym przez deputowanych z ramienia Partii Republikańskiej. We wtorek został przyjęty przez stanową komisję edukacji – informuje CBS News. Projekt ustawy przewiduje, że w publicznych szkołach nie będzie można podejmować tematów związanych orientacją seksualną i tożsamością płciową.

Ustawodawcy chcą także dać rodzicom możliwość większego wpływu na treści, które pojawiają się w programach nauczania. Rodzice zyskaliby także możliwość pozwania szkoły, gdyby uznali, że naruszyła w jakikolwiek sposób przepisy prawa.

Jeśli ustawodawcy przyjmą ustawę, wejdzie ona w życie 1 lipca. Programy nauczania w szkołach będą musiały zostać zaktualizowane do 30 czerwca 2023 r.

Gubernator Florydy Ron DeSantis wyraził poparcie dla projektu ustawy.

Przeciwnicy projektu ustawy uważają, że będzie ona powodowała „dyskryminację” uczniów, którzy deklarują się jako LGBT.

W środę do projektu ustawy odniósł się na Twitterze prezydent USA Joe Biden. „Chcę, aby każdy członek społeczności LGBTQI+ — a zwłaszcza dzieci, na które ta nienawistna ustawa wpłynie — wiedział, że jest kochany i akceptowany” – napisał.

I want every member of the LGBTQI+ community — especially the kids who will be impacted by this hateful bill — to know that you are loved and accepted just as you are. I have your back, and my Administration will continue to fight for the protections and safety you deserve. https://t.co/OcAIMeVpHL

— President Biden (@POTUS) February 8, 2022