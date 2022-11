Unijny komisarz: To nie jest czas na budowanie porozumienia z Polską w sprawie KPO

To nie jest już czas na negocjacje, na szukanie porozumienia-na to był czas przed zatwierdzeniem KPO – oświadczył w piątek Didier Reynders, unijny komisarz ds. sprawiedliwości. W piątek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z Reyndersem w Brukseli.

W piątek minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk spotkał się z unijnym komisarzem ds. sprawiedliwości Didierem Reyndersem w Brukseli. „Będziemy nadal oceniać sytuację, ale to nie jest już czas na negocjacje, na szukanie porozumienia-na to był czas przed zatwierdzeniem KPO -teraz nadszedł czas by Polska w pełni zrealizowała zobowiązania zawarte w kamieniach milowych” – oświadczył unijny komisarz po rozmowach.

Komisarz @dreynders o rozmowach z @SzSz_velSek „będziemy nadal oceniać sytuację,ale to nie jest już czas na negocjacje, na szukanie porozumienia-na to był czas przed zatwierdzeniem KPO -teraz nadszedł czas by Polska w pełni zrealizowała zobowiązania zawarte w kamieniach milowych” pic.twitter.com/mlm4tLNE3G — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) November 18, 2022

Z kolei minister Szynkowski vel Sęk powiedział, że Polska i UE są „w toku dialogu”. „Nie oceniałbym w tej chwili tego postępu, bo myślę, że czasy na taką konkluzję jeszcze przed nami” – dodał.

Rozmowy będą kontynuowane w przyszłym tygodniu.

Podkreślił, że Polska prezentuje propozycje zmian i czeka na reakcję Komisji Europejskiej. „Liczymy, że tempo dochodzenia do konkluzji rozmów będzie utrzymane. Polska przedstawia szereg swoich propozycji. Nie mamy jeszcze odpowiedzi ze strony KE na wszystkie elementy naszych wyjaśnień czy propozycji. Czekamy, żeby pełna odpowiedź ze strony wszystkich dyrekcji generalnych się pojawiła”- oświadczył.

Minister został zapytany, czy oznacza to, że Polska przedstawiła propozycje zmian w prawie i czeka na odpowiedź Komisji Europejskiej, czy te zmiany wystarczą. „Można to w takim uproszczeniu pewnym powiedzieć, choć wolałbym mówić o pewnych wyjaśnieniach i propozycjach rozwiązań, które przekazujemy. Prawne interpretacje bywają bardzo różne. Rzecz w tym, żeby w tych interpretacjach dojść do pewnego wspólnego celu. (…) Z jednej strony, zapewnić niezależność wymiaru sprawiedliwości, z drugiej – nie zachwiać konstytucyjnymi ramami, których nie można przekroczyć” – odpowiedział.

„Część wątpliwości można wyjaśnić bez zmian [w prawie], natomiast tam, gdzie okazałoby się to niemożliwe, nie zamykamy takiej możliwości. Potrzebujemy teraz jasnej odpowiedzi Komisji na czym stoimy” – wskazał.

Zaznaczył, że Polska jest krajem frontowym, który ponosi wielkie wydatki na rzecz Ukrainy. Jak podkreślił, nie może być tak, że jesteśmy „w jakiś sposób karani”, czy nie są wobec nas „realizowane zobowiązania”. „Mocno to w moich rozmowach akcentuję. Chciałbym, żebyśmy nasze wysiłki – Polska i KE – koncentrowali na wspólnych wyzwaniach, a nie na generowaniu pewnych napięć. Te napięcia trzeba rozładowywać. Dlatego tutaj jestem i pewnie jeszcze nie raz się tutaj zobaczymy w najbliższych dniach” – dodał.

Podawaliśmy, że rząd zaakceptował ustalenia operacyjne do polskiego KPO. Chodzi o tzw. mierniki, czyli dokumenty weryfikujące, jak Polska wdraża tzw. kamienie milowe, które wcześniej wynegocjowała. KE zapozna się z przesłaną dokumentacją i ruszą negocjacje między UE a polskim rządem.

Zwracaliśmy uwagę, że we wrześniu br. Polska zapłaciła większą kwotę składek do Brukseli, niż otrzymała stamtąd przelewów z tytułu różnego rodzaju funduszy. Polska była we wrześniu „na minus” z powodu unijnych potrąceń.

Informowaliśmy, że w październiku Komisja potrąciła Polsce z należnych funduszy siódmą transzę kar, czyli 30 mln euro. W ciągu roku, od 3 listopada 2021, KE potrąciła Polsce 267 mln euro, czyli miliard dwieście sześćdziesiąt milionów złotych (1,260 mld zł). Chodzi o 1 mln euro dziennie kary za brak „pełnego zastosowania wyroku TSUE”, które KE nalicza od roku.

Oprócz KPO zagrożone są także środki z polityki spójności i programów regionalnych. W przypadku środków z polityki spójności chodzi o 75 mld euro dotacji w budżecie na lata 2021-27.

Przypomnijmy, że Rzeczpospolita poinformowała w połowie października, że Bruksela „wstrzymuje praktycznie wszystkie fundusze dla Polski”. Powodem jest „niewypełnienie pozostałych warunków” wyroku TSUE. „Polska zgodziła się je wypełnić, dzięki czemu unijna Rada zaakceptowała w czerwcu nasz Krajowy Plan Odbudowy, opiewający na 24 mld euro dotacji i 12 mld euro pożyczek na odbudowę gospodarki po pandemii. Jednak rząd nie wysyła wciąż wniosków o płatności, bo wie, że pieniędzy nie dostanie, gdyż całości warunków nie spełnił” – pisała „Rz”

