Unijny komisarz chwali działania rządu Tuska. „Jest w pełni zdeterminowany, by odbudować praworządność w Polsce”

Komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders zdecydowanie poparł działania centrolewicowego rządu Donalda Tuska, chwaląc jego determinację na rzecz przywrócenia tzw. praworządności.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w piątek do Warszawy przybył unijny komisarz ds. sprawiedliwości, Didier Reynders. Spotkał się z przedstawicielami rządu Donalda Tuska, w tym z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym, Adamem Bodnarem.

Po tym spotkaniu odbyła się wspólna konferencja prasowa. Eurokomisarz bardzo chwalił działania centrolewicowego rządu.

„Widzimy, że nowy rząd jest w pełni zdeterminowany do tego, by odbudować praworządność w Polsce” – powiedział Didier Reynders. Zapewniał, że „jest to zmiana, która jest serdecznie przyjmowana”.

„Fundamentalne wartości UE są dla nas bardzo ważne, dlatego bardzo ważne jest, byśmy pozostali przywiązania do tych wartości, ponieważ to właśnie czyni nas Europejczykami” – oświadczył. Przyznał też, że jest szczególnie zadowolony z ustaleń przyjętych wspólnie z ministrem Bodnarem.

„Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić po to, by przywrócić praworządność w Polsce, a także doprowadzić do tego, żeby procedura z art. 7 została zakończona” – powiedział Reynders, odnosząc się do tzw. procedury naruszeniowej wobec naszego państwa. Wyraził też przekonanie, iż „Polska może w pełni przywrócić swoją pozycję państwa przestrzegającego praworządności”.

„Jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby polskie władze przygotowały plan działań przywrócenia praworządności w Polsce” –oświadczył unijny komisarz. Podkreślił też, że unijne instytucje są zainteresowane tym, żeby przywrócić „niezależność” Krajowej Rady Sądownictwa „w kontekście jej kluczowej roli w procesie nominacji sędziowskich w Polsce”.

Na pytanie o to, z jakich powodów Komisja Europejska nie reaguje na te działania centrolewicowego rządu premiera Tuska, które można uznać za przypadki łamania prawa, komisarz Reynders odpowiedział ogólnikowo. Oświadczył, że KE zależy na tym, by za pomocą ustawodawczych zmian przywrócić niezależność w sądownictwie oraz pluralizm w mediach.

„Obserwujemy sytuację bardzo dokładnie, także w kontekście mediów. Tak jak zapisaliśmy w raporcie o praworządności, tam są pewne uwagi dotyczące braku pluralizmu w mediach. Patrzymy, czy wszystkie decyzje, które zostały podjęte przez nowy rząd idą w dobrym kierunku, by przywrócić te wartości, także jeśli chodzi o urząd prokuratora” – powiedział komisarz ds. sprawiedliwości.

Didier Reynders spotkał się też m.in. z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i ministrem ds. europejskich Adamem Szłapką. Rozmowy również dotyczyły “przywrócenia praworządności w Polsce”, a także m.in. wdrażania w naszym kraju orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Tydzień temu portal Interia.pl pisał, że wizyta Didiera Reyndersa w Polsce może być szansą na rozpoczęcie negocjacji ws. odblokowania większej ilości unijnych funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

PAP / Kresy.pl