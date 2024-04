Ukraińskie media donoszą o zniszczeniu rosyjskiego systemu S-400 na Krymie

Według ukraińskich mediów w nocy 17 kwietnia ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie lotnisko wojskowe 39. Pułku Śmigłowców 4. Armii Gwardii Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej w pobliżu miasta Dżankoj na Krymie.

Jak poinformował Mil.in w nocy 17 kwietnia ukraińskie siły zaatakowały rosyjskie lotnisko wojskowe 39. Pułku Śmigłowców 4. Armii Gwardii Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej w pobliżu miasta Dżankoj na Krymie. Według doniesień ukraińskie siły dokonały ataku przy pomocy dwóch amerykańskich rakiet balistycznych MGM-140 ATACMS.

W wyniku uderzenia zniszczone zostały trzy wyrzutnie i radar systemu przeciwlotniczego S-400 Triumf. Drugi atak był wymierzony w ośrodek przyjmowania i naprawy sprzętu wojskowego 77. Brygady Rakiet Przeciwlotniczych w Korienowsku w kraju Krasnodarskim.

Według medialnych uderzenia trafiły w dwie serwisowane wyrzutnie S-300.

Przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy ani ukraińskiego rządu nie przedstawili jeszcze oficjalnych komentarzy. Strona rosyjska również nie potwierdziła doniesień.

⚡️In Dzhankoya, temporarily occupied Crimea, there were powerful explosions near the military airfield and a subsequent fire with detonation

The 🇷🇺39th helicopter regiment of the 27th mixed aviation division of the 4th command of the Air Force and Air Defense Forces of the… pic.twitter.com/T75h8AwCwn

— 🇺🇦Ukrainian Front (@front_ukrainian) April 17, 2024