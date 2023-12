Ukraińska armia przechodzi do defensywy – twierdzi brytyjski wywiad

Ukraina w ostatnich tygodniach koncentrowała się na wzmacnianiu fortyfikacji polowych, stopniowo przechodząc do defensywy na większej części frontu – ocenia brytyjski wywiad wojskowy.

Według raportu wywiadu wojskowego Wielkiej Brytanii ze środy 20 grudnia, ukraińska armia zasadniczo przechodzi do postawy defensywnej.

„W ostatnich tygodniach Ukraina zmobilizowała wspólne wysiłki na rzecz ulepszenia fortyfikacji polowych, w miarę jak jej siły zbrojne przestawiają się na bardziej defensywną postawę wzdłuż większej części linii frontu” – czytamy w ocenie wywiadowczej, zamieszczonej na oficjalnym koncie informacyjnym brytyjskiego resortu obrony.

Jak zaznaczono, jest to następstwem wcześniejszych apeli ukraińskiego prezydenta, Wołodymyra Zełenskiego, który pod koniec listopada br. wezwał do szybszego umacniania się w kluczowych sektorach frontu. W ramach tego, Ukraina wzmocniła swoje linie obrony wzdłuż granicy z Białorusią, używając zapór przeciwczołgowych (tzw. zęby smoka), rowów przeciwczołgowych, a także zasieków z drutu kolczastego, z użyciem tzw. concentriny.

Jednocześnie, według brytyjskiego wywiadu, Rosja kontynuuje lokalne ofensywy na kilku kierunkach, przy czym pojedyncze ataki rzadko przeprowadzane są przez oddziały w sile większej od plutonu.

„Duży rosyjski przełom jest mało prawdopodobny i ogólnie front charakteryzuje się stagnacją” – czytamy w raporcie.

