Amerykańskie myśliwce F-18 w bazie lotniczej w Łasku [+FOTO]

NATO Air Command poinformowało w poniedziałek, że w ramach wzmocnienia wschodniej flanki Sojuszu do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku przebazowano jednostki należące do US Marine Corps. Chodzi o samoloty F-18 Hornet. „To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO” – oświadczył szef MON Mariusz Błaszczak.

W poniedziałkowym komunikacie wskazano, że „jednostki U.S. Marine Corps zostały przeniesione do Bazy Lotniczej Łasku, aby wesprzeć wschodnią flankę NATO”. „Szybkie przemieszczenie amerykańskich sił marines pokazuje możliwości odstraszania i wsparcia na Litwie i w Polsce” – podkreślono.

U.S. Marine Corps 🇺🇸 units repositioned to Łask Air Base, Poland 🇵🇱 to Support #NATO’s Eastern flank. The rapid redeployment of U.S. Marines immediately reinforces the deterrent and defensive posture in Lithuania 🇱🇹 and Poland#StrongerTogether @USMC pic.twitter.com/ENEnHweW4O — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) April 4, 2022

Rzecznik Pentagonu John Kirby poinformował 29 marca br., że USA rozmieszczą na Litwie liczącą 200 osób jednostkę marines oraz 10 myśliwców F-18 Hornet. Kolejnych 200 żołnierzy piechoty morskiej miało trafić do innego kraju wschodniej flanki NATO.

Do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku trafiła kolejna grupa amerykańskich samolotów. Tym razem chodzi o samoloty bojowe Boeing F/A-18C/D Hornet należące do US Marine Corps.

„W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F18. To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO” – napisał szef MON Mariusz Błaszczak na Twitterze.

W bazie lotniczej w Łasku wylądowały amerykańskie myśliwce F18. To wyraźny symbol wsparcia sojuszniczego i mocne wzmocnienie wschodniej flanki NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/ZdCqO6yete — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) April 4, 2022

Pod koniec marca w Brukseli odbył się nadzwyczajny szczyt NATO, na którym przywódcy krajów członkowskich, ze Stanami Zjednoczonymi na czele zdecydowali o zwiększaniu nacisku na Rosję, by zaprzestała wojny z Ukrainą.

Informowaliśmy, że podczas szczytu potwierdzono gwarancję bezpieczeństwa dla wszystkich sojuszników. Jak ustalono, na tzw. flance wschodniej ma stacjonować więcej żołnierzy, a także więcej sprzętu, szczególnie myśliwców i broni przeciwrakietowej. Ostateczne decyzje w tej sprawie mają zapaść na czerwcowym szczycie Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Kresy.pl