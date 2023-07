Ukrainiec zatrzymany za przemyt psychotropów [+VIDEO]

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej z Jeleniej Góry rozbili kanał przemytniczy substancji psychotropowych do USA.

W drugiej połowie lipca funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Jeleniej Górze oraz funkcjonariusze czeskiej Służby Celnej z Hradec Kralove przeprowadzili skoordynowane działania na terenie Polski oraz w Czechach. Działania miały na celu potwierdzenie uzyskanych wcześniej informacji o istnieniu kanału przemytniczego substancji psychotropowych do USA.

Zobacz też: Przemyt imigrantów. Zatrzymano trzech Ukraińców i obywatela Rumunii

Aby to potwierdzić funkcjonariusze dokonali m.in. przeszukania jednej z wrocławskich posesji oraz znajdującego się tam pojazdu. W trakcie przeszukania pomieszczeń mieszkalnych oraz osobowej toyoty znaleziono nielegalny towar w postaci 50 tysięcy tabletek zawierających substancje psychotropowe. Część z tych tabletek była już spakowana, zaadresowana i przygotowana do wysyłki konkretnym odbiorcom w USA. Paczki z tabletkami przygotowywane były w Polsce i następnie przewożone do Czech, skąd docelowo wysyłano je do odbiorców w USA.

Na terenie posesji zamieszkiwał 38-letni Ukrainiec, którego przesłuchano i zatrzymano za przewożenie nielegalnego towaru do Czech. W użytkowanej przez mężczyznę osobowej toyocie znaleziono paczki zawierające 7 tysięcy tabletek przygotowanych już do wysyłki do USA.

Zobacz też: Pościg za „kurierem”. Ukrainiec przewoził 26 nielegalnych imigrantów

Leki zawierające substancje psychotropowe wysyłano do USA w hurtowych ilościach. W ten sposób osoby zaangażowane w przestępczy proceder mogły przemycić do USA co najmniej 400 tysięcy tabletek o wartości kilku milionów złotych.

Sprawa ma charakter rozwojowy i możliwe są dalsze zatrzymania.

Kresy.pl