Ukrainiec organizował przemyt imigrantów [+VIDEO]

Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, na terenie województwa mazowieckiego, zatrzymali obywatela Ukrainy, który był zaangażowany w organizację nielegalnego przekroczenia granicy państwa wbrew przepisom.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze z Grupy Operacyjno-Śledczej z Placówki SG w Narewce, wspólnie z funkcjonariuszami z Wydziału Zabezpieczenia Działań, zatrzymali w Warszawie 31-letniego obywatela Ukrainy. Z materiału zgromadzonego w toku postępowania wynika, że mężczyzna przynajmniej od roku zajmował się nielegalnym przemytem migrantów przez zieloną granicę. Zatrzymany organizował przewoźników grupom migrantów oraz koordynował transport z terenu przygranicznego na terytorium państw Europy Zachodniej. Podczas przeszukania miejsca zamieszkania mężczyzny ujawniono środki łączności, którymi posługiwał się, dokonując czynów przestępczych, laptopy oraz środki pieniężne.

Jest to kolejne zatrzymanie w ramach śledztwa prowadzonego w kierunku ujawnienia i pociągnięcia do odpowiedzialności członków zorganizowanej grupy przestępczej, organizującej na szeroką skalę przemyt nielegalnych migrantów z Białorusi do Polski.

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku skierował wniosek do Sądu Okręgowego w Białymstoku o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Przypomnijmy, przed sklepem w Nowej Wsi (woj. wielkopolskie) doszło do śmiertelnego pobicia 45-letniego mężczyzny. Policja zatrzymała do sprawy dwóch obywateli Ukrainy. Początkowo w policyjnych komunikatach nie podano ich narodowości. Pominięto ją także w materiałach TVN24 i TVP.

Policja zatrzymała do sprawy dwóch obywateli Ukrainy w wieku 18 i 20 lat. Byli nietrzeźwi – jeden miał 1,6, a drugi prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Początkowo w policyjnych komunikatach nie podano ich narodowości. Pominięto ją także w materiałach prasowych większości mediów, m.in. TVN24 i TVP. Informacje o ich narodowości podał początkowo Wolsztyn 112. Zostały potwierdzone przez portal Kresy.pl.

Portal Kresy.pl dowiedział się, że jeden z mężczyzn usłyszy zarzuty. Drugi natomiast zostanie prawdopodobnie potraktowany jako świadek.

Zwracaliśmy uwagę, że statystycznie najwięcej przestępstw popełniają w Polsce Ukraińcy, jednak okazuje się, że najczęściej dopuszczają się ich Gruzini. W lipcu Rzeczpospolita powołała się na dane Komendy Głównej Policji, która znów podała szczegółowe informacje dot. przestępczości cudzoziemców. Na początku roku odmówiła podania ich portalowi Kresy.pl, tłumacząc to m.in. „prośbami ambasad” i niechęcią do „piętnowania” poszczególnych narodowości.

