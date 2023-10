Ukraina użyła rakiet ATACMS. Zełenski potwierdza

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że siły ukraińskie po raz pierwszy użyły bojowo taktycznych rakiet balistycznych ATACMS, otrzymanych potajemnie od USA.

Jak pisaliśmy, według „Wall Street Journal”, we wtorek siły ukraińskie zaatakowały pozycje rosyjskie na okupowanych terytoriach Ukrainy. Po raz pierwszy użyte miały zostać amerykańskie taktyczne rakiety balistyczne ATACMS. Zaatakowane zostały bazy powietrzne pod Berdiańskiem i Ługańskiem. Potwierdziły to m.in. stacja CNN, a także rosyjscy blogerzy wojskowi.

Wieczorem we wtorek do sprawy odniósł się oficjalnie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas swojego tradycyjnego już, codziennego wieczornego wystąpienia. Potwierdził, że Ukraina otrzymała od USA i wykorzystała bojowo rakiety dalekiego zasięgu ATACMS.

– Dziękuję wszystkim, którzy walczą i pracują dla Ukrainy! Dziękuję wszystkim, którzy pomagają? A dziś szczególne podziękowania dla Stanów Zjednoczonych. Nasze uzgodnienia z prezydentem [Joe-red.] Bidenem są realizowane, [i to – red.] bardzo dokładnie. ATACMS się pokazały – powiedział Zełenski.

W sieci są nagrania z ataku na lotnisko pod Berdiańskiem.

The full video from the Berdyansk Airport.

At the beginning, we can see the work of Russian air defenses. Also more fires can be seen on the horizon + better view of burning Russian helicopters and their ammunition cooking off.

At the end of the video, Russian servicemen… https://t.co/QwuGBbaIqh pic.twitter.com/X3NxMiMKcf

— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 17, 2023