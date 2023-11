UE przyznaje, że nie dostarczy Ukrainie obiecanego miliona sztuk amunicji w wyznaczonym terminie

Unia Europejska oficjalnie przyznaje, że nie dostarczy Ukrainie obiecanego miliona sztuk amunicji do marca 2024 roku. Jak dotąd, dostarczono 300 tysięcy sztuk.

Podczas odbywającego się w Brukseli posiedzenia ministrów obrony krajów członkowskich Unii Europejskiej po raz pierwszy oficjalnie przyznano, że UE nie dostarczy do Ukrainie obiecanego miliona sztuk amunicji w określonym terminie, tj. do marca 2024 roku.

Szef resortu obrony Niemiec, Boris Pistorius oświadczył, że bezpieczniej jest stwierdzić, że założony cel nie zostanie osiągnięty.

Według relacji brukselskiej korespondentki radia RMF FM, jej rozmówcy uważają, że takie słowa nie powinny paść, ponieważ mają efekt demobilizujący.

Szef tzw. unijnej dyplomacji, Josep Borrell mówi, że dostarczone do tej pory 300 tys. sztuk amunicji pochodzi z opróżnianych magazynów krajów członkowskich UE. Kolejne dostawy powinny z kolei pochodzić ze wspólnych zamówień i zostać wyprodukowane w ramach programu zwiększenia mocy produkcyjnych zakładów zbrojeniowych w Europie.

Jak pisaliśmy, pod koniec ubiegłego tygodnia agencja Bloomberg podała, że Unia Europejska poinformowała państwa członkowskie, iż wywiązanie się ze zobowiązania do dostarczenia Ukrainie 1 mln sztuk artylerii do marca 2024 roku jest mało prawdopodobne. Do tej pory na Ukrainę przekazano około 30 proc. obiecanej ilości amunicji. Rzecznik europejskiej służby dyplomatycznej odmówił komentarza w tej sprawie.

Przypomnijmy, Rheinmetall otrzymał od rządu niemieckiego zamówienie na dostawę dla Ukrainy około 100 000 sztuk amunicji moździerzowej 120 mm. Poinformowała o tym służba prasowa firmy. Transakcja jest częścią pakietu pomocy wojskowej o wartości 400 milionów euro dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Zamówienie przewiduje dostawę około 100 000 sztuk amunicji do moździerzy kal. 120 mm. Dostawa ma się rozpocząć wkrótce i potrwać przez następne dwa lata. Średni wolumen dostaw może zatem wynosić nieco ponad 4000 sztuk miesięcznie.

Na początku listopada holenderska minister Kajsa Ollongren powiedziała, że Niderlandy dostarczą Ukrainie amunicję o wartości ponad 500 mln euro. „Oni [Ukraińcy – red.] potrzebują wsparcia, aby kontynuować walkę. W tym przypadku chodzi o amunicję. W związku z tym mogliśmy zaoferować Ukrainie nowy pakiet pomocowy” – powiedziała minister obrony Holandii. W ramach całego pakietu, 260 mln euro ma zostać przeznaczone na amunicję artyleryjską, a 240 mln euro na pociski dla czołgów. Z jej wypowiedzi wynika, że nie będzie to jednorazowa dostawa, ale rozłożony w czasie proces, który będzie trwać co najmniej do połowy przyszłego roku.

Dodajmy, że Polska również podpisała z Europejską Agencją Obrony ramowy kontrakt w sprawie wspólnych zamówień na amunicję kal. 155 mm.

