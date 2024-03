Tusk: Do prokuratury będzie zgłaszana każda odmowa wykonania aborcji

Donald Tusk zapowiedział, że prokuratura będzie z urzędu badała każdą odmowę wykonania aborcji. Jak informowaliśmy, centrolewicowa większość rządowa złożyła w Sejmie projekt uchwały, który miałby „unieważnić” Trybunał Konstytucyjny. Zawiera on m.in. apel do sędziów TK, by dobrowolnie zrezygnowali i dołączyli do „procesu demokratycznych przemian”. Część polityków koalicji rządzącej jest zdania, że dzięki przyjęciu uchwały możliwe byłoby swego rodzaju unieważnienie orzeczenia TK o niezgodności z konstytucją tzw. aborcji eugenicznej.

W Sejmie obecnie znajdują się dwa projekty ustaw autorstwa Lewicy ws. liberalizacji prawa aborcyjnego: jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia zabicie dziecka w łonie matki do końca 12. tygodnia jego życia płodowego. Koalicja Obywatelska zgłosiła projekt uznający aborcję do 12 tygodnia ciąży za legalne „świadczenie zdrowotne w postaci przerwania ciąży”. Z kolei Trzecia Droga (PSL i Polska 2050) złożyły projekt, który odwraca wyrok TK z 2020 r. (przywraca sytuację tzw. kompromisu aborcyjnego).

Trzecia Droga postuluje także, aby o ostatecznych rozwiązaniach rozstrzygnęło referendum. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odłożył procedowanie projektów tych ustaw do 11 kwietnia 2024, a więc po terminie pierwszej tury wyborów samorządowych.

W trakcie Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zapowiedział, że szpitale, które odmówią wykonania aborcji bez wyraźnego powodu stracą kontrakt z NFZ. Konsekwencje spotkają również lekarzy, którzy odmówią zabicia dziecka.

“Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do pani minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi na przykład w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży, szpital straci kontakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety” – zapowiedział Tusk.

“Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich kontrolę wszystkich klauzul sumienia i każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził zdrowie i życie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety” – mówił szef rządu. Tusk zapowiedział, że wraz ze swoim środowiskiem politycznym będzie dążył do uchwalenia ustawy “dającej prawo do bezpiecznej i legalnej terminacji ciąży”.

Kresy.pl / dorzeczy.pl